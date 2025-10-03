 Gerardo Aguirre seguirá al frente del Comité Olímpico
Deportes

Gerardo Aguirre seguirá al frente del Comité Olímpico Guatemalteco

Se realizaron las elecciones del comité ejecutivo y comité de ética del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Compartir:
Gerardo Aguirre es el presidente del comité ejecutivo del COG
Gerardo Aguirre es el presidente del comité ejecutivo del COG / FOTO: COG

El jueves 2 de octubre del presente año, se llevó a cabo la elección de los integrantes del comité ejecutivo y del comité de ética del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), donde nuevamente el señor Gerardo Aguirre queda como presidente del máximo ente de deportes a nivel guatemalteco.

La comisión electoral del Comité Olímpico Guatemalteco informó medio un comunicado que: "Se llevó acabo la Asamblea General Electoral del Comité en la cual fueron elegidos los integrantes del comité ejecutivo y del comité de ética".

En la comunicación oficial se explica: "El proceso se desarrolló en estricto cumplimiento de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco", los cuales fueron aprobados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Código Electoral del COG. Esta situación, según la comisión electoral garantiza: "Un ejercicio ordenado, transparente y legítimo".

Asimismo, el comunicado de prensa señala que el proceso de elección contó con la presencia de observadores designados por el COI y el objetivo principal era "fortalecer la transparencia del proceso".

Dicha participación de los observadores internacionales "otorgó pleno respaldo a la jornada electoral, asegurando que se llevara a cabo bajo los más altos estándares de imparcialidad, credibilidad y confianza".

El COI nombra a los dos observadores para las elecciones del Comité Olímpico Guatemalteco

El 24 de marzo se llevará a cabo la Asamblea General Electiva del Comité Olímpico Guatemalteco y podría poner fin a la inseguridad de los atletas de cara a las competencias del ciclo olímpico.

Resultado de la votación

Durante la elección de las autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco, fueron electos los integrantes de la planilla 1, la cual estaba conformada por:

  • Gerardo Aguirre, presidente
  • Juan Carlos Sagastume, vicepresidente y secretario general
  • María del Camren Lorena, vocal primero
  • Claudia Lorena Rivera, vocal segundo
  • Rafael Cuestas, vocal tercero

Asimismo, la plantilla ganadora en la elección del comité de ética fue:

  • Roberto Rueda, presidente
  • Jorge Salvador, vicepresidente
  • Meder Valdez, secretario
  • Álvaro Zelaya, vocal primero
  • Wagner López, vocal segundo 

Por último, la comisión electoral del Comité Olímpico Guatemalteco informa que el nuevo comité ejecutivo y el comité de ética "asumen el compromiso de dar continuidad al trabajo institucional", asimismo, impulsarán el desarrollo del deporte guatemalteco y promoverán  los valores universales del olimpismo en beneficio de los atletas, las federaciones deportivas nacionales y toda la comunidad olímpica del país.  

En Portada

CSJ suspende órdenes de captura en caso Odebrechtt
Nacionales

CSJ suspende órdenes de captura en caso Odebrecht

07:44 AM, Oct 03
Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026t
Deportes

Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026

07:53 AM, Oct 03
Vehículo cae a barranco en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículo cae a barranco en Villa Nueva

07:10 AM, Oct 03
Selena Gomez no invitó la boda a Francia Raisa, la amiga que le donó un riñónt
Farándula

Selena Gomez no invitó la boda a Francia Raisa, la amiga que le donó un riñón

06:31 AM, Oct 03

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos