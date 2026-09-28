 Esposa de Joy Huerta revela mensajes tras separación
Farándula

Esposa de Joy Huerta comparte intrigantes mensajes tras la separación de Jesse & Joy

Una serie de publicaciones de Diana Atri llamó la atención en redes sociales y generó especulaciones entre los seguidores de Joy Huerta.

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Joy Huerta, Joy Huerta
Joy Huerta / FOTO: Joy Huerta
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La esposa de Joy Huerta, Diana Atri, generó atención entre los seguidores de Jesse & Joy luego de compartir en Instagram una serie de mensajes relacionados con la salud emocional y la importancia de buscar ayuda profesional.  Las publicaciones aparecieron días después de que Jesse Huerta anunciara una pausa del dúo que conforma junto a su hermana.

El momento en que fueron difundidos los mensajes despertó interés entre los usuarios de redes sociales, debido a la situación que actualmente atraviesan los hermanos Huerta.  Sin embargo, las publicaciones de Diana Atri no mencionan directamente a Jesse, Joy ni explican que estén relacionadas con la decisión del músico.

Diana Atri retomó publicaciones realizadas originalmente por Clínica Radual, un espacio de atención psiquiátrica dirigido por la doctora Andrea Atri Mizrahi, quien además es hermana de Diana. Uno de los mensajes habla sobre la importancia de comprender la historia personal de alguien antes de reducir su malestar emocional a una serie de síntomas o a un diagnóstico.

La publicación plantea que una consulta de salud mental debe comenzar con una conversación que permita conocer las experiencias y circunstancias de cada persona. El contenido también resalta la importancia de construir una explicación integral sobre aquello que provoca sufrimiento emocional, en lugar de limitarse a colocar etiquetas.

Más de Joy Huerta

Las publicaciones cobraron mayor relevancia después de que Diana expresara públicamente su apoyo a Joy Huerta.  Tras el mensaje que la cantante compartió sobre la incertidumbre que enfrenta ante los cambios dentro del proyecto musical, su esposa respondió con una declaración de respaldo.

"Te amo mi amor y estoy aquí contigo para siempre", escribió Diana Atri en la publicación de Joy.

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El pasado 15 de septiembre, Jesse Huerta anunció que tomaría una pausa del proyecto que comparte con su hermana para dedicar tiempo a su familia y atender aspectos relacionados con su bienestar personal.  Posteriormente aclaró que su descanso corresponde específicamente a Jesse & Joy y no a la música, pues continuará desarrollando proyectos artísticos de manera independiente.

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