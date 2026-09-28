 Kimberly Flores habla tras su separación de Edwin Luna
Farándula

Kimberly Flores rompe el silencio por primera vez tras su separación de Edwin Luna

Kimberly Flores habló por primera vez ante los medios tras la pausa que ella y Edwin Luna anunciaron.

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Kimberly Flores, Kimberly Flores
Kimberly Flores / FOTO: Kimberly Flores
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Kimberly Flores finalmente habló sobre su relación con Edwin Luna después de que ambos anunciaran una pausa en su matrimonio tras nueve años juntos.  La cantante y empresaria fue cuestionada por los medios sobre la situación que atraviesan y dejó claro que, pese al distanciamiento como pareja, mantienen una convivencia cordial.

Durante el encuentro con reporteros, Kimberly Flores aseguró que actualmente existe armonía entre ella y Edwin Luna, especialmente por el bienestar de sus hijos.  "Estamos muy bien. Todo es cordial, súper armonía por los niños", expresó la guatemalteca al ser cuestionada sobre cómo se encuentra su relación con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Además, Flores señaló que Edwin Luna continúa apoyándola en sus proyectos, una situación que muestra que, aunque ambos atraviesan una pausa sentimental, el vínculo entre ellos no se ha roto por completo. Cuando los reporteros le preguntaron si tenía algún mensaje para Edwin Luna, Kimberly respondió brevemente que no tenía nada que decir.

Sus declaraciones se produjeron días después de que la pareja hiciera pública la decisión de darse un tiempo. Hasta ahora, Kimberly Flores y Edwin Luna no han confirmado un divorcio. El pasado 14 de septiembre, ambos explicaron que decidieron poner en pausa su relación después de nueve años juntos, pero aclararon que no se trataba de una separación definitiva.

Más de Kimberly Flores y Edwin Luna

En su momento, Kimberly explicó que ambos estaban atravesando un proceso personal y que necesitaban tiempo y espacio para comprender qué ocurriría con su relación.  También destacó que el amor, el respeto y la familia que construyeron seguían siendo importantes para ambos.

La pareja se casó en julio de 2019 y tiene una hija en común. Además, ambos tienen hijos de relaciones anteriores, por lo que han insistido en mantener la unión familiar pese a la pausa en su matrimonio.

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La reciente declaración de Kimberly Flores no confirma una reconciliación ni una separación definitiva de Edwin Luna.  Por ahora, ambos continúan enfrentando esta nueva etapa mientras mantienen una relación respetuosa y enfocada en su familia.

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