Un turista de nacionalidad tailandesa fue reportado como desaparecido la noche del miércoles 25 de noviembre, luego de caer a las aguas del lago de Atitlán cuando se desplazaba en un cayuco de madera en jurisdicción de San Pedro La Laguna, Sololá. De forma preliminar se conoció que se trató de un hecho accidental.
El incidente fue reportado ante los cuerpos de socorro y se hicieron las coordinaciones para que el personal de distintas instituciones se hiciera presente para iniciar de inmediato con las labores de búsqueda y localización.
Sin embargo, debido a la oscuridad y las condiciones de poca visibilidad, los equipos de emergencia acordaron suspender temporalmente las operaciones durante la noche, para reanudarlas este jueves.
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que se mantienen las coordinaciones interinstitucionales para continuar con los trabajos de búsqueda y tratar de localizar al turista desaparecido.