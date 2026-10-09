 Localizan helicóptero que se accidentó en el lago de Atitlán
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Localizan helicóptero que se accidentó en el lago de Atitlán

A través de imágenes de dron y una posterior inmersión de “Hombres Rana” de Bomberos Voluntarios se confirmó la localización del helicóptero en el lago de Atitlán

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Bomberos localiaron la aeronave la noche del viernes 9 de octubre., Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos localiaron la aeronave la noche del viernes 9 de octubre. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios
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Personal de la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" de Bomberos Voluntarios localizaron el helicóptero que cayó en el lago de Atitlán, frente a la playa pública de Panajachel, Sololá, el pasado 8 de octubre.

A través del uso del dron, personal de bomberos junto a miembros de la Base Naval localizaron la aeronave. Buceadores de Bomberos Voluntarios hicieron la inmersión y confirmaron la localización a 36 metros de profundidad, aproximadamente 118 pies..

En este momento se hará la inmersión, y se usará una bolsa neumática subacuática para poder mantener la flotabilidad del fuselaje del helicóptero y de esta manera hacer la inspección correspondiente para proceder a verificar si ambas personas desaparecidas están dentro del helicóptero, o se realizará una búsqueda externa para poder localizarlos.


Por causas no establecidas, un helicóptero con siete personas a bordo cayó al lago de Atitlán. Había salido desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, y se dirigía a la zona hotelera de la localidad.

Pocos minutos después del percance, cinco de los tripulantes fueron rescatados "sanos y salvos" por los cuerpos de socorro.

Mientras tanto, aunque los equipos especializados en búsqueda acuática de la unidad de "Hombres Rana" de los Bomberos Voluntarios implementaron una intensa labor en la zona, pasaron las horas y no se tuvo información sobre el paradero de las otras dos personas.

Los desaparecidos fueron identificados como Jorge Rodolfo Maldonado y Pablo José Polanco Agustín. Preliminarmente se conoció que se trata del piloto y copiloto de la aeronave.

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Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

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