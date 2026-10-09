Sigue búsqueda de desaparecidos tras accidente aéreo en Sololá

Dos personas continúan desaparecidas luego del accidente aéreo ocurrido en el municipio de Panajachel, Sololá. Los cuerpos de socorro retomaron las labores de búsqueda y rescate desde la madrugada de este viernes, 9 de octubre, en la zona donde se dio el incidente.
En horas de la tarde de ayer, por causas no establecidas, un helicóptero con siete personas a bordo cayó al lago de Atitlán. Pocos minutos después, cinco de los tripulantes fueron rescatados "sanos y salvos", según los cuerpos de socorro.
Aunque los equipos especializados en búsqueda acuática de la unidad de "Hombres Rana" de los Bomberos Voluntarios implementaron una intensa labor en la zona, pasaron las horas y no se tuvo información sobre el paradero de las otras dos personas.
Los desaparecidos fueron identificados como Jorge Rodolfo Maldonado y Pablo José Polanco Agustín. Preliminarmente se conoció que se trata del piloto y copiloto de la aeronave.