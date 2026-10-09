 Eligen a Superintendente de Competencia
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Eligen a Superintendente de Competencia

La elección del Superintendente se desarrolla a dos meses de que la Ley de Competencia entre en plena vigencia el próximo 9 de diciembre.

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Sesión extraordinaria del Directorio de Competencia., Foto Guatemala Visible
Sesión extraordinaria del Directorio de Competencia. / FOTO: Foto Guatemala Visible
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El Directorio de la Superintendencia de Competencia (SICOM) eligió este viernes 9 de octubre al segundo Superintendente de Competencia, Carlos Federico Ortiz Ortiz, quien completará el período que concluye en octubre de 2031, tras la renuncia del primer titular de la institución.

La elección se produce a dos meses de que la Ley de Competencia entre en plena vigencia el próximo 9 de diciembre, cuando la Superintendencia asumirá sus facultades de investigación y sanción, de ahí la importancia de su selección con base en un proceso transparente al que toda la población tuvo acceso.

Jorge Castillo fue electo como el primer titular de la Superintendencia de Competencia en octubre de 2025 para ejercer el cargo durante un periodo de seis años; sin embargo, su renuncia se conoció en marzo de 2026 y recién fue admitida por el Directorio.

De acuerdo con la normativa vigente, durante el ejercicio de sus funciones, el Superintendente designado debe cumplir con la Constitución Política de la República de Guatemala, los deberes y obligaciones establecidos en los artículos 52 y 53 de la Ley de Competencia y con el ordenamiento jurídico guatemalteco, ejerciendo sus atribuciones con absoluta independencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.

La Superintendencia de Competencia de Guatemala es la entidad encargada de promover, proteger y garantizar la libre competencia en los mercados del país. Su función principal consiste en prevenir, investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas, como los acuerdos entre empresas para fijar precios, el abuso de posición dominante y las concentraciones económicas que puedan afectar negativamente la competencia.

Asimismo, la entidad que fue creada el año pasado busca fomentar un entorno económico más eficiente y transparente, en beneficio de los consumidores, las empresas y el desarrollo económico de Guatemala.

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Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

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