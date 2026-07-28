 Renuncia Jorge Castillo, superintendente de Competencia
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Directorio acepta renuncia de Jorge Castillo como superintendente de Competencia

La decisión fue tomada por mayoría, con el voto favorable de dos directores.

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Jorge Castillo, exsuperintendente de Competencia., Ministerio de Economía
Jorge Castillo, exsuperintendente de Competencia. / FOTO: Ministerio de Economía
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El superintendente de Competencia, Jorge Miguel Castillo Castro, presentó meses atrás su renuncia irrevocable al cargo. Las causas de su salida de la institución fueron de carácter personal. El Directorio conoció el tema y decidió en su más reciente sesión aceptar la decisión del funcionario.

La disposición fue tomada por mayoría, con el voto favorable de dos directores y el voto disidente de un director, según detalló la Superintendencia a través de un comunicado emitido el lunes 27 de julio de 2026.

Se indicó que la renuncia se hizo efectiva considerando el reciente nombramiento del Intendente de Gestión Administrativa y Financiera quien asumirá temporalmente la representación legal, en virtud de lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Competencia.

Gestión de Castillo y funciones de la Superintendencia

Jorge Castillo fue electo como el primer titular de la Superintendencia de Competencia en octubre de 2025 para ejercer el cargo durante un periodo de seis años; sin embargo, su renuncia se conoció en marzo de 2026 y recién fue admitida por el Directorio.

De acuerdo con la normativa vigente, durante el ejercicio de sus funciones, el Superintendente designado debe cumplir con la Constitución Política de la República de Guatemala, los deberes y obligaciones establecidos en los artículos 52 y 53 de la Ley de Competencia y con el ordenamiento jurídico guatemalteco, ejerciendo sus atribuciones con absoluta independencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.

La Superintendencia de Competencia de Guatemala es la entidad encargada de promover, proteger y garantizar la libre competencia en los mercados del país. Su función principal consiste en prevenir, investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas, como los acuerdos entre empresas para fijar precios, el abuso de posición dominante y las concentraciones económicas que puedan afectar negativamente la competencia.

Asimismo, la entidad que fue creada el año pasado busca fomentar un entorno económico más eficiente y transparente, en beneficio de los consumidores, las empresas y el desarrollo económico de Guatemala.

Directorio de Superintendencia de Competencia establece salarios

Los montos superan los Q50 mil.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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