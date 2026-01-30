 Salarios del Directorio de Superintendencia de Competencia
Nacionales

Directorio de Superintendencia de Competencia establece salarios

Los montos superan los Q50 mil.

El Directorio de la Superintendencia de Competencia, Foto Archivo
El Directorio de la Superintendencia de Competencia / FOTO: Foto Archivo

El Directorio de la Superintendencia de Competencia llevó a cabo este viernes, 30 de enero, una reunión para abordar el tema de los salarios de sus integrantes y, después de la polémica que surgió en días recientes por los montos que se habían contemplado, finalmente se tomó una decisión.

Según la información compartida, se establecieron sueldos de Q57 mil para los integrantes titulares, de Q52 mil para suplentes y el director. Este último además tendrá gastos de representación por Q3 mil.

El referido monto fue aprobado tras dejar sin efecto los salarios de Q75 mil, aprobados inicialmente y que generaron una serie de pronunciamientos en su mayoría en contra.

Integrante de directorio de la Superintendencia de Competencia cuestiona “escala salarial onerosa”

Edgar Guzmán, miembro del directorio, recordó que votó en contra de los salarios fijados inicialmente, los cuales ya fueron dejados sin efecto tras la polémica generada.

Señalan "escala salarial onerosa"

Luego de pocos meses de haber sido instalada, la Superintendencia de Competencia ha sido objeto de una serie de cuestionamientos debido a los salarios asignados a sus integrantes. Se ha mencionado que se trata de montos altos que contrastan con la realidad del país y de los ciudadanos en general, con salarios mínimos que prácticamente no cubren la canasta básica alimentaria.

Recientemente surgió información al respecto y se conoció que el directorio se asignó salarios de al menos 75 mil quetzales mensuales en respuesta a una propuesta presentada por el superintendente Jorge Castillo. Este beneficio se otorgaría al cargo que él ocupa y a los seis directores titulares y suplentes.

La semana pasada, luego de una citación en el Congreso de la República, se supo que debido a la polémica surgida en torno al tema, finalmente el directorio decidió revocar el acuerdo que establecida tales sueldos.

Edgar Guzmán, integrante del directorio de la Superintendencia de Competencia, quien ha expresado su oposición a este aumento y emitió su respectivo voto en contra para que fuera aprobado, se refirió el pasado 26 de enero al tema de los sueldos durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Señaló que esta "escala salarial onerosa", como la denominó, se aprobó el 13 de enero y recordó que él votó en contra debido a que veía un riesgo institucional por el alto porcentaje del presupuesto de la institución que se comprometía en el pago de siete funcionarios.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

