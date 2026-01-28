Análisis: Ley de Acceso a la Información y salarios secretos

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, rechazó este miércoles 28 de enero que perciba un salario de 160 mil quetzales. No obstante, reiteró que no dará a conocer el monto exacto que recibe por el cargo que desempeña en el Ministerio Público (MP).
La cifra mencionada se originó a partir de declaraciones que el fiscal ofreció el día anterior, antes de ingresar a una audiencia en el Juzgado Séptimo Penal. En dicha diligencia se analizaría la pertinencia de imponer medidas cautelares en el marco de una querella interpuesta en su contra por el presidente Bernardo Arévalo, luego de hacerse público el caso denominado "Unops: corrupción presidencial".
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, se refirió este miércoles 28 de enero al caso de Curruchiche y el hecho de que no se haga público el salario que devengan él y otros integrantes del Ministerio Público.
"Esto es increíble, que en el país todavía existan estos temas, porque el salario de este fiscal Curruchiche y de la fiscal general no deberían de ser secreto. Eso es inaudito, porque es un incumplimiento abierto de la Ley de Acceso a la Información Pública", dijo durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
El entrevistado agregó que también es inaudito el incumplimiento de deberes del procurador de los Derechos Humanos, pues a pesar de que tiene a su cargo la secretaría de Acceso a la Información Pública, que vela por el cumplimiento de la referida normativa, no sanciona ni abre expedientes sobre el tema.
"Vimos el escándalo que se armó por lo que se recetaron los directores de la nueva Superintendencia de Competencia, de 75 mil quetzales, y ese señor gana el doble. Estamos realmente mal en el país para tener todavía estos casos de abusos abiertos de los recursos de los contribuyentes", expresó.
"¿Qué están ocultando?"
El fundador de Acción Ciudadana indicó que la ley establece que la información sea pública y la mayoría de instituciones cumplen con informar la nómina de empleados con su escala salarial. Algunas incluyendo el nombre de quien ocupa esa posición y otras, por seguridad, mencionando específicamente el cargo.
A pesar de contar con normativa vigente en el tema, persiste esta situación donde la población no tiene acceso a ciertos datos. "Entonces, solo queda más que especular, aunque en este caso no es especular, porque el mismo Curruchiche está diciendo que él gana esa estratosférica cifra que superaría por mucho a la del mismo presidente", señaló Marroquín.
"¿Qué están ocultando? Eso es lo que nos preguntamos. Ellos dicen que son parte de un sistema de seguridad nacional. El Ministerio de Gobernación, que es el corazón de ese sistema de seguridad, ellos publican los salarios. En algunos casos, no el nombre, pero sí el título del puesto y rango salarial para proteger a gente que está en investigación criminal o policías en riesgo por el trabajo que hacen, pero sí el monto", concluyó.
Lo que indica la ley
El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con la información pública de oficio, señala en los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo, cierta información que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado.
En el numeral 4 que se detalla que están incluidos en esos datos el número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto.
"Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado", agrega.