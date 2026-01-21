 Arévalo señala actuar "sospechoso" del MP por no imputar cargos a pandillero
Nacionales

Arévalo señala actuar "sospechoso" del MP por no imputar cargos a pandillero

El presidente Bernardo Arévalo calificó de "burla" a la población la falta de imputación de delitos relacionados con los ataques contra policías a alias "Little Rebelde".

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 21 de enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 21 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo calificó de "burla" a la población que el Ministerio Público (MP) no haya imputado a Harol Salguero, alias "Little Rebelde", el delito de asesinato de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a pesar de haber sido presentados los indicios correspondientes ante los órganos de justicia.

"Lo que hemos hecho es denunciar públicamente lo que creemos es realmente una burla al pueblo de Guatemala, a las familias de las víctimas mortales, a los heridos, todas las personas afectadas por esto. Es el hecho que, a pesar de contar con elementos recabados por la PNC a la hora de la detención de personas, en el marco de una operación de seguimiento, no solo ‘en caliente’, sino después", dijo.

Agregó que existe una grabación donde estaba incluso la coordinación de operaciones, pero pese a ello el Ministerio Público no imputó al implicado en las agresiones a las fuerzas de seguridad otros cargos más que los relacionados con posesión de armas y drogas.

"Que haya decidido no imputarlos por asesinato, asociación ilícita y otros que permita aplicar la ley contra pandillas que se acaba de aprobar, sino por leyes que permiten no seguir investigando el caso es vergonzoso y sospechoso", expresó.

Finalmente, indicó que tocaría a las instancias correspondientes examinar qué procede hacer con fiscales que, en su opinión, están traicionando su función de manera tan evidente.

MP explica seguimiento de caso contra pandillero

Harol Salguero, quien se identificó ante un juez como pandillero, fue ligado a proceso penal por el Juzgado de Turno por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción; sin embargo, no enfrenta cargos por su supuesta vinculación con las agresiones contra las fuerzas de seguridad.

En la audiencia de primera declaración se presentaron videos, fotografías y mensajes extraídos de un teléfono celular que le fue decomisado a esta persona en los que se hacía referencia a los asesinatos de policías y la destrucción de evidencia. Sin embargo, los fiscales mencionaron que solo se trataba de indicios y no solicitaron que se le procesara por estos hechos.

