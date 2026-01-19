Arévalo: "Es un insulto a los policías asesinados"

El Presidente, Bernardo Arévalo, se pronunció la noche de este lunes 19 de enero, por la situación legal de Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias "Liro Rebelde" terrorista mara 18, capturado por la muerte de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y quien tan solo fue ligado a proceso por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción.
"Hoy, en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas que permitirían juzgarlos con la nueva ley anti pandillas."
Presidente, Bernardo Arévalo,
El mandatario añadió que es un "insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala"
Salguero Morales, de 19 años, alias "Liro Rebelde" ese señalado de la muerte de dos agentes de la Policía y herir a otros dos agentes en la calzada Aguilar Batres de la zona 11, durante la jornada terrorista del pasado 18 de enero,
Las Fuerzas de Seguridad lo capturaron en la colonia Cerro Gordo, zona 21, y se le decomisó una pistola ilegal, ocho municiones y 51 bolsas de marihuana.
Las autoridades, explicaron que desde que se suscitó el ataque contra los policías, se dio seguimiento al responsable.
Investigación en curso
El Ministerio Público (MP), indicó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas logró que el órgano jurisdiccional correspondiente ligara a proceso penal a Salguero, quien deberá enfrentar proceso penal por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción.
"Dicha persona fue aprehendida en flagrancia por la Policía Nacional Civil tras ser sorprendida portando un arma de fuego sin la documentación correspondiente y con una cantidad de sustancias ilícitas en su posesión.", indicó el Ministerio Público en una publicación en X.
El secretario general del MP, Ángel Pineda, indicó que la Fiscalía cumplió plenamente su función de investigar. "La Fiscalía expuso ante el juez la posible vinculación del sindicado con los ataques contra agentes de la PNC . Se solicitó prisión preventiva y con base en los indicios racionales, el juez ordenó su envío a prisión.", indicó en X.
Pineda agregó que la investigación continúa y se imputarán nuevos hechos conforme avancen las diligencias.