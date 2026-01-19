 EEUU condena violencia de "grupos terroristas" en Guatemala
Estados Unidos condena la violencia de "grupos terroristas" en Guatemala

La embajada de EE. UU. enfatizó que los "terroristas" y quienes tengan vínculos con ellos "no tienen lugar en nuestro hemisferio".

Agentes de la PNC de Guatemala realizan patrullajes en la Ciudad de Guatemala, un día después de ataques que cobraron la vida de nueve policías., Omar Solís/Emisoras Unidas
Agentes de la PNC de Guatemala realizan patrullajes en la Ciudad de Guatemala, un día después de ataques que cobraron la vida de nueve policías. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El gobierno de los Estados Unidos condenó este lunes, 19 de enero, la violencia perpetrada por organizaciones terroristas en las prisiones en Guatemala y contra agentes de la Policía Nacional Civil. Su pronunciamiento surgió un día después de que fueran asesinados nueve elementos de esa institución en ataques atribuidos a las pandillas.

"Estos terroristas, quienes cooperen o estén vinculados con ellos, no tienen lugar en nuestro hemisferio. La seguridad del pueblo guatemalteco y la estabilidad de nuestro hemisferio debe prevalecer", expresó la nación norteamericana a través de su embajada en el país.

De igual forma, en el mensaje difundido por medio de redes sociales, EE. UU. reafirmó su apoyo a las fuerzas de seguridad de Guatemala para frenar la violencia.

Ataques simultáneos contra policías

La Policía de Guatemala sufrió ayer múltiples ataques en su contra en diversos puntos de la capital y áreas aledañas que dejaron a nueve agentes fallecidos y varios heridos. De acuerdo con las investigaciones, los crímenes ocurrieron en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines el sábado.

Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.

El mandatario hizo el anuncio en un mensaje difundido en cadena nacional, a través del cual subrayó: "no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala".

De acuerdo al funcionario, la estrategia "contra los criminales está teniendo éxito" y por ello "están desesperados".

El Gobierno de Arévalo y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.

* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

Estados Unidos condena la violencia de grupos terroristas en Guatemalat
Estados Unidos condena la violencia de "grupos terroristas" en Guatemala

02:58 PM, Ene 19

02:58 PM, Ene 19
