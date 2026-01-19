 Terrorista señalado de matar a dos PNC, es solo acusado de portación ilegal de arma de fuego
Nacionales

Terrorista señalado de matar a dos PNC, es solo acusado de portación ilegal de arma de fuego

La Fiscalía indicó que continúa con las investigaciones de la participación del terrorista en con la planificación y/o participación en la ejecución de ataques en contra de agentes de la PNC.

Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “Liro Rebelde”, Foto PNC
Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “Liro Rebelde” / FOTO: Foto PNC

Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias "Liro Rebelde" con rango de "ranflero" de la terrorista mara 18, capturado por la muerte de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la calzada Aguilar Batres de la zona 11 y herir a otros dos agentes, durante la jornada terrorista del pasado 18 de enero, tan solo fue ligado a proceso por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción.

Las Fuerzas de Seguridad capturaron en la colonia Cerro Gordo, zona 21, a Salguero Morales, del barrio 18 responsable de muerte a dos policías y herir a otros dos.

A alias "Liro Rebelde" se le ha decomisado una pistola ilegal, ocho municiones y 51 bolsas de marihuana.

Las autoridades, explicaron que desde que se suscitó el ataque contra los policías, se dio seguimiento al responsable.

El Ministerio Público, indicó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas logró que el órgano jurisdiccional correspondiente ligara a proceso penal a Salguero, quien deberá enfrentar proceso penal por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción.

"Dicha persona fue aprehendida en flagrancia por la Policía Nacional Civil tras ser sorprendida portando un arma de fuego sin la documentación correspondiente y con una cantidad de sustancias ilícitas en su posesión.", indicó el Ministerio Público en una publicación en X.

El Ministerio Público agregó que la fiscalía se encuentra realizando las diligencias de investigación correspondientes en relación con la planificación y/o participación que pudo tener el sindicado en la ejecución de ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil.

Estados Unidos condena la violencia de “grupos terroristas” en Guatemala

La embajada de EE. UU. enfatizó que los “terroristas” y quienes tengan vínculos con ellos “no tienen lugar en nuestro hemisferio”.

