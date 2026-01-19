 Honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataques
Nacionales

Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataques

El presidente Bernardo Arévalo y las autoridades de Gobernación y la PNC participan en la ceremonia.

Las autoridades de la PNC, Gobernación y el presidente Arévalo, así como familiares de las víctimas, despiden a los agentes de PNC fallecidos tras ataques de pandillas., Omar Solís/Emisoras Unidas
Las autoridades de la PNC, Gobernación y el presidente Arévalo, así como familiares de las víctimas, despiden a los agentes de PNC fallecidos tras ataques de pandillas. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente de la República, Bernardo Arévalo; el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y la cúpula policial participan en las honras fúnebres de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron asesinados ayer en distintos ataques armados que se les atribuyen a grupos de pandillas.

Las fuerzas de seguridad sufrieron durante el domingo múltiples ataques en su contra en diversos puntos de la capital y áreas aledañas que han dejado hasta el momento nueve agentes fallecidos.

Los ataques tuvieron lugar en medio de varios motines que se registraron en las cárceles por parte de pandilleros, por lo que las autoridades no descartaron que ambos hechos estuvieran vinculados.

Las muertes de la mayoría de los policías ocurrieron en los lugares donde fueron agredidos, otras a su ingreso al hospital y la más reciente que se dio este lunes durante la madrugada, después de que el agente afectado permaneciera durante horas en el área del intensivo.

Foto embed
El presidente Bernardo Arévalo y autoridades de Gobernación y la PNC participan en ceremonia de honras fúnebres a los agentes de PNC fallecidos en ataques armados. - Omar Solís/Emisoras Unidas

Despiden a los "héroes" caídos en el deber  

En la sede del Ministerio de Gobernación, en la Ciudad de Guatemala, al igual que las autoridades se presentaron esta mañana los familiares de los "héroes" caídos en el cumplimiento del deber para ser parte de la ceremonia donde se les rinden honras fúnebres.

Los féretros con los cuerpos de los agentes, que estaban cubiertos con banderas de Guatemala, fueron ingresados en hombros por sus compañeros y colocados en este espacio donde ya eran esperados por quienes se sumaron al proceso para despedirlos.

En medio de expresiones de dolor y pedidos de justicia por los parientes afectados, las autoridades policiales les dieron lectura a las fichas técnicas de algunos de los elementos y explicaron cómo ocurrieron los hechos donde perdieron la vida.

Se indicó que dos de los policías fueron agredidos mientras brindaban seguridad perimetral al Juzgado de Paz de Villa Nueva, Guatemala; otros dos tras ser atacados mientras viajaban en motocicleta en la calzada Roosevelt, zona 7; y otros más en la colonia El Limón, zona 18, donde individuos se les acercaron y de repente les dispararon.

Las víctimas mortales de la jornada violenta que vivió ayer Guatemala fueron identificadas como:

  1. Claudia Azucena Muñoz Ramos.
  2. Samuel Valentín Matul Obispo.
  3. José Efraín Revolorio Barrera.
  4. Luis Alexander Zetino Pérez.
  5. Fernando Alexander Batres Ordoñes.
  6. Geovani Darío Tecú Sesam.
  7. Sammy Iván López García.
  8. Diana Rosmery Chávez Alarcón.
  9. Agente fallecido el lunes en la madrugada - no se ha compartido su identidad.

