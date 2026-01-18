 Arévalo asegura que el Ejército ya está en las calles
Nacionales

Arévalo asegura que el Ejército de Guatemala ya está en las calles

El mandatario anunció que ofrecerá una conferencia de prensa este domingo a las 20:00 horas.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente, Bernardo Arévalo, anunció este domingo (18/01/2026) que "las fuerzas combinadas del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC), ya están en las calles".

Me dirigiré al país con todas las medidas que estamos tomando para garantizar seguridad por medio de Cadena Nacional hoy a las 8 P.M.", agregó Arévalo.

Más temprano, Arévalo anunció que está liderando el comité de crisis desde ayer. Asimismo, indicó que estaba por empezar el Consejo de Ministros.

"Vamos a tomar decisiones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca", aseguró Arévalo.

Sector privado condena ataques y respalda acciones del Estado

La toma violenta de centros penitenciarios y los ataques criminales contra las fuerzas de seguridad son inaceptables en un Estado de Derecho, manifestó el CACIF.

Violencia contra la PNC

Las declaraciones de Arévalo se dan en el marco de una ola de ataques armados en contra de la Policía Nacional Civil (PNC) durante este domingo 18 de enero de 2026. Durante la jornada, siete policías fueron asesinados al ser atacados de forma sorpresiva en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.

Los ataques armados empezaron a perpetrarse luego de que se diera a conocer que el control en la cárcel Renovación 1 había sido retomado por parte de las fuerzas de seguridad y que se había sometido al orden al líder del Barrio 18.

Cabe destacar que por el momento se mantienen motines en los centros carcelarios de Fraijanes II y del sector 11 del Centro Preventivo para Varones de la zona 18. En esos lugares hay guardias de Presidios retenidos, según los reportes oficiales.

En el tema de las cárceles, el director de la PNC, David Custodio Boteo, sugirió un estado de Excepción dentro de los penales para fortalecer las acciones policiales.

El jefe del interior aseguró que no negociará con los privados de libertad, pero que se mantienen dialogando para resguardar la vida de los rehenes.

