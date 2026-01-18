 Condenan ataques a la PNC y respaldan acciones del Estado
Nacionales

Sector privado condena ataques y respalda acciones del Estado

La toma violenta de centros penitenciarios y los ataques criminales contra las fuerzas de seguridad son inaceptables en un Estado de Derecho, manifestó el CACIF.

Según el CACIF, los artículos que objetan, atentan contra los principios de la libre emisión del pensamiento, de industria y contratación, entre otros...
CACIF / FOTO:

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) informó este domingo (18/01/2026) que "el sector privado condena los ataques criminales y respalda las acciones del Estado para recuperar el control".

El CACIF añadió que "la toma violenta de centros penitenciarios y los ataques criminales contra las fuerzas de seguridad son inaceptables en un Estado de Derecho y constituyen una amenaza directa contra la paz social y la institucionalidad del país".

La entidad agregó que "el sector privado respalda las acciones de las autoridades del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, para recuperar el control, hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

"Condenamos enérgicamente los ataques criminales contra agentes del Sistema Penitenciario y miembros de la Policía Nacional Civil, que han cobrado la vida de servidores públicos comprometidos con la seguridad del país", indicaron.

Expresan condolencias por la pérdida de vidas

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad con sus familias, así como nuestro reconocimiento y agradecimiento a los agentes que, con valentía y sacrificio, cumplen su deber de proteger a la sociedad guatemalteca", añadieron.

"Estos hechos no deben quedar impunes y deben ser investigados para que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables", finalizaron.

PNC contabiliza más de 10 atentados en su contra este domingo

El jefe de la entidad policial relacionó los ataques contra la PNC con los motines en las cárceles del país.

Cámara de Comercio se expresa

"Exigimos respuestas contundentes ante la situación de inseguridad que se vive en el país y las acciones al margen de la ley cometidas en el sistema penitenciario", expresó la Cámara de Comercio en un comunicado.

La entidad expresó cuatro puntos específicos, en el primero afirmó que "es deber del Estado garantizar la seguridad y protección de los habitantes. Son lamentables los asesinatos y otros hechos que se están cometiendo en el territorio nacional".

"Condenamos las acciones al margen de la ley que se están suscitando en centros carcelarios del país. Estos hechos constituyen un grave atentado contra la seguridad nacional y exponen a la población, al sector productivo y a los trabajadores a un riesgo inaceptable".

La Cámara de Comercio de Guatemala y sus agremiados solicitaron, de manera urgente, que se amplíen y fortalezcan a nivel nacional, los patrullajes conjuntos entre Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.

"La seguridad pública y seguridad interior es una obligación de las autoridades proveerla", recalcaron.

Finalmente, exigieron al Presidente de la República, que con el fin de resolver la grave situación de inseguridad, se decrete un Estado de Prevención en todo el país, a efecto de tomar medidas extraordinarias para mantener el orden público y la seguridad.

