PNC contabiliza 10 atentados en su contra este domingo

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, informó este domingo (18/01/2026) que suman al menos 10 atentados en contra de la institución policial, luego de que se retomara el control en el centro carcelario Renovación 1. Asimismo, habló de la captura de por lo menos tres responsables de uno de los ataques armados en contra de los agentes.
Boteo confirmó que el control "no ha sido retomado en los centros carcelarios de Fraijanes 2 y Centro Preventivo de la Zona 18".
Expresó sentir que la PNC actúa sola, al referirse que los delincuentes vuelven a salir libres, luego de ser detenidos, porque se acogen a la figura de aceptación de cargos. Además, señaló que la mayoría de grupos usan a menores de edad como sicarios, porque no se les pueden imputar delitos.
El entrevistado lamentó el deceso de agentes de la PNC, recalcando que detrás de cada uniforme hay personas y una familia, pero que es un riesgo que se toma desde que se inicia la carrera policial.
El jefe policial agregó que, de manera preliminar, ellos contabilizan tres agentes de la PNC fallecidos y seis personas capturadas por el momento. Además, describió que "un terrorista" fue abatido en el sector de Chinautla.
Suspenden descansos en la PNC
Boteo confirmó que se ordenó la reconcentración de todos los agentes de la PNC derivado de la emergencia que se vive en el país. De esa manera, informó que todos los descansos fueron suspendidos para atender los atentados de este domingo.
El entrevistado no descartó que las acciones de este domingo estén relacionadas con intereses políticos, por casos que están en investigación.
Además, mencionó que lograron la captura de cuatro agresores en la zona 13 capitalina, colonia Santa Fe, donde un agente de la PNC resultó herido en una mano.