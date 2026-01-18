Peatón muere atropellado en la Aguilar Batres y 13 calle

Bomberos Municipales confirmaron que un hombre murió la mañana de este domingo 18 de enero de 2026 después de ser atropellado por un vehículo tipo picop en la calzada Aguilar Batres y 13 calle de la zona 12. En el lugar permanecen los cuerpos de socorro a la espera de las autoridades para identificar a la víctima mortal, a quien únicamente describieron como una persona de la tercera edad.
El fallecido quedó tendido sobre el asfalto, en el carril exclusivo del Transmetro, mientras que el vehículo quedó detenido con el frente totalmente destruido.
Imágenes compartidas por los cuerpos de rescate mostraron que el picop involucrado permanece en el carril izquierdo del referido tramo, a la espera de la llegada de los peritos del Ministerio Público (MP).
Paramédicos de Bomberos Municipales acudieron al lugar tras varias llamadas de transeúntes y a su arribo confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC). El accidente causa tránsito lento en el sector.
En otras noticias: Marco Antonio Villeda: "No vamos a negociar con terroristas"
Atropellado en ruta al Atlántico
Mientras tanto, agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportaron que una persona resultó herida tras ser atropellada en el kilómetro 41 de la carretera al Atlántico.
Los encargados del orden vial acudieron a dar apoyo en el lugar, mientras cuerpos de socorro le dieron los primeros auxilios. El accidente de tránsito ocurrió en el área de San Antonio La Paz, El Progreso.
Provial especificó que el percance obstruye el carril izquierdo con dirección hacia el Norte.