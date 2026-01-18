 Peatón muere atropellado en la Aguilar Batres y 13 calle
Nacionales

Peatón muere atropellado en la Aguilar Batres y 13 calle

La víctima mortal permanece sobre el carril exclusivo del Transmetro.

Compartir:
El accidente ocurrió en la pista que va hacia la zona 1., Bomberos Municipales.
El accidente ocurrió en la pista que va hacia la zona 1. / FOTO: Bomberos Municipales.

Bomberos Municipales confirmaron que un hombre murió la mañana de este domingo 18 de enero de 2026 después de ser atropellado por un vehículo tipo picop en la calzada Aguilar Batres y 13 calle de la zona 12. En el lugar permanecen los cuerpos de socorro a la espera de las autoridades para identificar a la víctima mortal, a quien únicamente describieron como una persona de la tercera edad.

El fallecido quedó tendido sobre el asfalto, en el carril exclusivo del Transmetro, mientras que el vehículo quedó detenido con el frente totalmente destruido.

Imágenes compartidas por los cuerpos de rescate mostraron que el picop involucrado permanece en el carril izquierdo del referido tramo, a la espera de la llegada de los peritos del Ministerio Público (MP). 

Paramédicos de Bomberos Municipales acudieron al lugar tras varias llamadas de transeúntes y a su arribo confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC). El accidente causa tránsito lento en el sector.

En otras noticias: Marco Antonio Villeda: "No vamos a negociar con terroristas"

Marco Antonio Villeda: “No vamos a negociar con terroristas”

El jefe de la cartera del Interior responsabilizó a los reos de la vida de los guardias del Sistema Penitenciario que están retenidas.

Atropellado en ruta al Atlántico

Mientras tanto, agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportaron que una persona resultó herida tras ser atropellada en el kilómetro 41 de la carretera al Atlántico.

Los encargados del orden vial acudieron a dar apoyo en el lugar, mientras cuerpos de socorro le dieron los primeros auxilios. El accidente de tránsito ocurrió en el área de San Antonio La Paz, El Progreso.

Provial especificó que el percance obstruye el carril izquierdo con dirección hacia el Norte.

En Portada

Video: Liberan rehenes y retoman el control en cárcel Renovación 1t
Nacionales

Video: Liberan rehenes y retoman el control en cárcel Renovación 1

08:26 AM, Ene 18
Un grupo de salvadoreños exige la liberación de Nicolás Madurot
Internacionales

Un grupo de salvadoreños exige la liberación de Nicolás Maduro

08:15 AM, Ene 18
Peatón muere atropellado en la Aguilar Batres y 13 callet
Nacionales

Peatón muere atropellado en la Aguilar Batres y 13 calle

07:36 AM, Ene 18
Nueva victoria para el Cartaginés de Amarini Villatorot
Deportes

Nueva victoria para el Cartaginés de Amarini Villatoro

08:09 AM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolVenezuelaReal MadridLiga NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos