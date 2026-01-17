 MINGOB afirma que no negociará con terroristas
Nacionales

Marco Antonio Villeda: "No vamos a negociar con terroristas"

El jefe de la cartera del Interior responsabilizó a los reos de la vida de los guardias del Sistema Penitenciario que están retenidas.

El jefe de la cartera del Interior lideró la conferencia de prensa desde la Fuerza Aérea Guatemalteca., Captura de pantalla.
El jefe de la cartera del Interior lideró la conferencia de prensa desde la Fuerza Aérea Guatemalteca. / FOTO: Captura de pantalla.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que no están dispuestos a negociar con los grupos terroristas, al referirse a los reos de los centros carcelarios que se amotinaron este sábado (17/01/2026). En ese sentido, el jefe de la cartera del Interior no descartó "usar toda la fuerza del Estado para retomar el control de los penales".

Asimismo, Villeda reportó que por el momento no se reportan personas heridas o fallecidas como consecuencia de los motines de "los grupos terroristas", como definió a los grupos pandilleros. Reiteró que el motivo de las revueltas son inconformidades con los traslados al centro carcelario Renovación 1 y a la firmeza de las acciones de control.

Durante la rueda de prensa, Villeda responsabilizó a los reos de lo que le pueda ocurrir a los trabajadores del Sistema Penitenciario que fueron tomados como rehenes. Además, el encargado del Ministerio de Gobernación agregó que entre las demandas de los reos está el ingreso de camas de gran tamaño y el ingreso libre de encomiendas.

Además, el jefe de la cartera del interior afirmó que van a continuar con los controles de seguridad y con los protocolos dentro de la cárcel. Villeda añadió que ya se hicieron tres sobrevuelos sobre el área y se indagó acerca del estado de salud de las personas que están retenidas dentro de los penales.

Piden que los reclusos se sometan al imperio de la ley

Villeda aseguró que "si las vidas no se garantizan, no habrá dialogo posible". El funcionario demandó que se respete la vida de los rehenes, que se entregue el penal y que los reclusos se sometan al imperio de la ley.

Añadió que los reos deben entregar las armas que poseen y que si existe algún ataque armado en contra de las fuerzas de seguridad, las mismas van a responder.

Tenemos que garantizar y proteger a nuestro personal y nos va a llevar el tiempo que sea necesario, pero vamos a retomar el control", destacó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

No descarto implementar medidas para retomar el control de los penales.

No estoy dispuesto a ceder, no estoy dispuesto a negociar con ellos, no me van a intimidar; el Estado actúa con legitimidad", aseguró Villeda.

El jefe del Interior agregó que dentro de las demandas de los reos está el traslado del jefe pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía, así como el ingreso de alimentos de restaurante para él, ingreso de cama, visitas y encomiendas libres, pero que eso no se va a permitir.

Mencionó que existe un despliegue de fuerzas elite de las fuerzas del Ejército de Guatemala en el perímetro, para evitar fuga de reos.

Destacó que "están abiertos al diálogo para garantizar la seguridad del personal, pero no hay negociaciones en otros temas".  

Marco Antonio Villeda: No vamos a negociar con terroristas
