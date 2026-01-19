Suben a 9 agentes de PNC fallecidos tras violentos ataques

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, confirmó este lunes 19 de enero el fallecimiento de otro agente de la institución derivado de los ataques armados ocurridos el pasado fin de semana y que se atribuyen a grupos pandilleros. De esta manera, se incrementó a nueve la cifra de elementos caídos en el cumplimiento del deber.
"Lamentamos el fallecimiento de otro de los agentes de policía que el día de ayer, que fuimos a hacer la visita al centro asistencial, nos indicaron que estaba en el intensivo. Hoy, a eso de las 05:00 de la mañana nos avisaron que había fallecido, por lo tanto, son nueve los compañeros que finalmente fallecieron. Nuestras sinceras condolencias a todas las familias", dijo.
El jefe policial explicó que ayer verificó el estado de salud del personal herido tras la ola de violencia que se presentó en diferentes puntos durante el domingo. En ese contexto, fue notificado sobre la situación que presentaba este agente, quien estaba bajo asistencia médica, pero presentó complicaciones.
La información la brindó el funcionario durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde señaló que el policía permanecía en el área de intensivo tras quedar gravemente herido y el deceso ocurrió hoy aproximadamente a las 05:00 de la mañana.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del agente que perdió la vida.
Mientras tanto, para las 08:00 horas de este viernes está programada la ceremonia de honras fúnebres del personal policial que falleció tras ser atacado durante su jornada laboral. Se espera la presencia de autoridades de la PNC y Gobernación y de las familias de las víctimas.
Estado de salud de otros agentes y expresiones de solidaridad
Boteo explicó que en la visita que realizó al centro asistencial fue notificado que los agentes heridos se encontraban recibiendo distintos tratamientos, por lo que estaban referidos en diferentes áreas médicas. En ese sentido, solo pudo tener acceso a dos de ellos, de los que uno presenta amputación de dedos porque las balas le dieron en las manos y el otro tiene heridas en varias partes del cuerpo.
"Ellos contaron que fue sorprendente en la forma y equipamiento que llevaban (los agresores) al momento del ataque. Ellos estaban realizando patrullaje normal cuando fueron sorprendidos", explicó sobre el relato de los agentes con los que pudo conversar en la visita.
Por aparte, compartió que anoche visitó la subestación ubicada en la colonia El Limón, zona 18 capitalina, para brindar palabras de solidaridad a los compañeros, porque en este punto hubo dos heridos, uno de ellos murió. Señaló que específicamente tras este ataque fueron capturados terroristas del Barrio 18.
Finalmente, el jefe policial enfatizó que detrás del uniforme hay una persona, una serie de sentimientos encontrados, pero también implica esfuerzos, sacrificios y seguir trabajando por el país, en lo que se enfoca actualmente la institución.