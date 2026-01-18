Aumenta a 8 los agentes PNC fallecidos por ataques armados

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el número de sus agentes fallecidos en el cumplimiento del deber aumentó a ocho, durante la tarde de este domingo (18/01/2025). La entidad lamentó el deceso de la agente Diana Rosmery Chávez Alarcón, por lo que es la segunda mujer víctima de la ola de ataques contra las fuerzas de seguridad.
Las fuerzas de seguridad confirmaron el extremo, al publicar una nueva esquela en la que se solidarizan con las familias afectadas. En una conferencia de prensa, las autoridades del Ministerio de Gobernación habían comunicado que la cifra de fallecidos era de siete y la de heridos 10.
Sin embargo, tras varias horas, se confirmó que ahora el número de víctimas mortales es de ocho. Con la muerte de Diana Chávez, sube a dos el número de mujeres agentes de la PNC que fallecieron en el cumplimiento de su deber este domingo.
La primera víctima mortal es Claudia Azucena Muñoz Ramos, quien habría sido atacada frente al Centro de Justicia de Villa Nueva. Según testigos, Diana Rosmery Chávez Alarcón habría sido víctima de un tiroteo en la colonia Santa Fe de la zona 13 capitalina.