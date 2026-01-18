Ministerio de Salud se declara en alerta roja institucional

El Ministerio de Salud anunció una alerta roja institucional este domingo (18/01/2026) en una circular donde se mencionan los hechos violentos en contra de la Policía Nacional Civil (PNC). La entidad también señala en el documento un "riesgo de intrusión armada en los servicios de salud".
"Tomando en cuenta los hechos de violencia reportados en el departamento de Guatemala con el riesgo de presentarse en otros departamentos del país, se instruye a la red de servicios nacional a implementar las siguientes acciones para el resguardo del recurso humano en salud y pacientes", informaron.
La cartera sugirió "elevar el nivel de alerta a roja ante hechos de violencia y riesgo de intrusión armada". Asimismo, aconsejó suspender las visitas.
El documento añade que se deben documentar correctamente a las madres y padres que acompañan a pacientes pediátricos que se encuentren en áreas de encamamiento y emergencia pediátrica.
Las autoridades pidieron hacer una revisión de cualquier objeto en el que puedan transportar cualquier objeto ilícito.
Para el personal, la cartera educativa pidió verificar el ingreso del personal peatonal y permitirlo únicamente con gafete. "Revisar vehículos y gafetes del personal que ingresa en vehículos", añadieron.
Objetivo de las medidas
La instancia explicó que, "para la red de servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Sanidad Militar, se recomienda tomar en cuenta estas medidas, para el resguardo del recurso humano en salud y pacientes".
"A los cuerpos de socorro también se recomienda activar sus protocolos de seguridad para el resguardo del personal prehospitalario", finalizó la circular.
IGSS suspende visitas
En atención a la circular antes expuesta, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) decidió suspender visitas en todos sus centros asistenciales desde este domingo 18 de enero de 2026, hasta nuevo aviso. La institución explicó que la medida se da en estricto apego a su compromiso de protección de la vida y seguridad de la población.