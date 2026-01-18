Suspenden clases en todo el país por hechos de violencia

La ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció la suspensión de clases en todo el territorio nacional durante el próximo lunes, durante un mensaje en sus canales personales. La jefa de la cartera de la Educación argumentó que la medida se toma en atención a la recomendación de expertos en seguridad.
En este momento lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes", agregó la funcionaria.
Giracca prometió ampliar la información a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación.