Analista considera apropiado el estado de Sitio en el país

La analista política y directora del Movimiento Projusticia en Guatemala, Carmen Aida Ibarra, opinó el decreto del estado de Sitio efectivamente "corresponde a lo ocurrido entre ayer y hoy -domingo 18 de enero de 2026- con los motines en las cárceles y los ataques armados en contra de la policía".
No esperamos abusos, sino un ejercicio controlado en el marco Constitucional, como se establece para situaciones como esta", argumentó la experta.
Ibarra explicó que esta medida corresponde al estado de excepción más alto y es lógico que el presidente, Bernardo Arévalo, haya optado por esta medida, que suspende diferentes derechos, libertades y garantías constitucionales.
Sin embargo, la experta consideró que esas acciones van a permitir ese control de las cárceles y retomar la seguridad en las calles. "Ya es grave que haya matanzas de policías y el Gobierno no puede exponerse a que esto continúe".
Ibarra añadió que uno de los riesgos a los que se puede exponer el país es que los ataques ya no sean directos y frontales contra la Policía Nacional Civil en su afán de retar a la autoridad, sino que den un giro hacia la población.
Acciones deben transcurrir como lo ordena la Constitución
"El Gobierno no se puede exponer a que derrepente esos disparos se conviertan, ya no en un ataque frontal y directo a la policía, sino que los mareros, en esta ola de retar a la autoridad, salgan y ataquen también a la población que sale a realizar sus tareas cotidianas", consideró.
La experta indicó que la medida es la que corresponde a una situación de esta naturaleza, agregó que en todas sus etapas, durante el periodo del estado de Sitio, este debe transcurrir en el marco de lo que establece la Constitución.
No dudo que asi será, en lo que respecta al Ministerio de Gobernación y al Gobierno Central, porque esta administración se integra por personas que son democráticas y respetuosas de la legalidad del Estado de Derecho", agregó.
Destaca la carrera de Villeda
Ibarra opinó que actualmente el Ministerio de Gobernación está a cargo de un ministro que tiene talante de ser un defensor de los derechos humanos, porque ha pasado décadas siendo juez. "Tiene una larga y muy fuerte carrera judicial", agregó.
La experta explicó que, por definición de los instrumentos internacionales, un juez es un defensor de los derechos humanos, aunque hay excepciones. Sin embargo, consideró que en el caso del jefe del Interior, Marco Antonio Villeda, está probado que es "probadamente una persona democrática".
"No esperamos abusos, sino un ejercicio controlado en el marco Constitucional, como se establece para situaciones como esta", finalizó.