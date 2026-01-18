 PNC recupera el control del Centro Preventivo de la zona 18
Las Fuerzas de Seguridad liberaron a por lo menos seis guardias de Presidios que habían sido tomados como rehenes.

Agentes de la PNC ingresaron al Preventivo de la zona 18 para retomar el orden. , PNC de Guatemala.
Agentes de la PNC ingresaron al Preventivo de la zona 18 para retomar el orden. / FOTO: PNC de Guatemala.

Las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron que ya han retomado el control del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18.

De la misma manera, cuerpos de rescate reportaron el traslado de otros cuatro rehenes procedentes de la Centro Carcelario Fraijanes II, luego de que pudieran ingresar al penal.

En estos momentos inicia una requisa en el sector 11. Ya se tienen dos armas de fuego recuperadas", precisaron los uniformados.

Las autoridades añadieron que, de Fraijanes II, fue trasladado el agente del Sistema Penitenciario, Jorge Ramoa. El trabajador fue llevado a un hospital del seguro social tras ser evacuado de una de las prisiones con amotinamientos.

Arévalo anuncia acciones contundentes en tema de seguridad

El jefe del Ejecutivo aseguró que desde ayer se encuentra liderando un comité de crisis.

Liberados en el Preventivo de la zona 18

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó que ocho guardias del Sistema Penitenciario que permanecían como rehenes en el Preventivo de la zona 18 fueron evaluados por técnicos en urgencias médicas.

En imágenes compartidas por la PNC, se pudo observar que los efectivos policiales ingresaron al recinto carcelario en formación estratégica y con armas de fuego desenfundadas para someter al orden a los internos amotinados.

