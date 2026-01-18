PNC recupera el control del Centro Preventivo de la zona 18

Las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron que ya han retomado el control del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18.
De la misma manera, cuerpos de rescate reportaron el traslado de otros cuatro rehenes procedentes de la Centro Carcelario Fraijanes II, luego de que pudieran ingresar al penal.
En estos momentos inicia una requisa en el sector 11. Ya se tienen dos armas de fuego recuperadas", precisaron los uniformados.
Las autoridades añadieron que, de Fraijanes II, fue trasladado el agente del Sistema Penitenciario, Jorge Ramoa. El trabajador fue llevado a un hospital del seguro social tras ser evacuado de una de las prisiones con amotinamientos.
Liberados en el Preventivo de la zona 18
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó que ocho guardias del Sistema Penitenciario que permanecían como rehenes en el Preventivo de la zona 18 fueron evaluados por técnicos en urgencias médicas.
En imágenes compartidas por la PNC, se pudo observar que los efectivos policiales ingresaron al recinto carcelario en formación estratégica y con armas de fuego desenfundadas para someter al orden a los internos amotinados.