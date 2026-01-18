 Arévalo anuncia acciones contundentes en tema de seguridad
Nacionales

Arévalo anuncia acciones contundentes en tema de seguridad

El jefe del Ejecutivo aseguró que desde ayer se encuentra liderando un comité de crisis.

Compartir:
El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció por la tragedia ocurrida en la ruta Interamericana., Foto Alex Meoño
El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció por la tragedia ocurrida en la ruta Interamericana. / FOTO: Foto Alex Meoño

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, rompió el silencio la tarde de este domingo 18 de enero de 2026 para informar que desde ayer está liderando un comité de crisis y anunció "acciones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca".

Además, el jefe del Ejecutivo aseguró "está por empezar el Consejo de Ministros". El mensaje del mandatario se da luego de una crisis que empezó el pasado sábado con el amontonamiento de varios reos en tres cárceles del país.

Como consecuencia, las autoridades lideraron acciones este domingo para recuperar el control de la cárcel Renovación 1, lo que generó una reacción violenta que dejó al menos siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos y 10 heridos.

La ola de violencia que se desató también obligó a suspender las clases a nivel nacional, por parte del Ministerio de Educación y otras actividades recreativas y religiosas en la capital.

Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárceles

Además, el jefe policial confirmó que el control en las cárceles de Fraijanes II y Centro Preventivo de la zona 18 no ha sido retomado.

En Portada

Jefe del Interior confirma muerte de siete agentes de la PNCt
Nacionales

Jefe del Interior confirma muerte de siete agentes de la PNC

11:53 AM, Ene 18
Suspenden clases en todo el país por hechos de violenciat
Nacionales

Suspenden clases en todo el país por hechos de violencia

11:15 AM, Ene 18
Suspenden estaciones del Transmetro y pasos y pedalest
Nacionales

Suspenden estaciones del Transmetro y "pasos y pedales"

11:40 AM, Ene 18
Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárcelest
Nacionales

Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárceles

11:07 AM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos