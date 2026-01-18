Arévalo anuncia acciones contundentes en tema de seguridad

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, rompió el silencio la tarde de este domingo 18 de enero de 2026 para informar que desde ayer está liderando un comité de crisis y anunció "acciones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca".
Además, el jefe del Ejecutivo aseguró "está por empezar el Consejo de Ministros". El mensaje del mandatario se da luego de una crisis que empezó el pasado sábado con el amontonamiento de varios reos en tres cárceles del país.
Como consecuencia, las autoridades lideraron acciones este domingo para recuperar el control de la cárcel Renovación 1, lo que generó una reacción violenta que dejó al menos siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos y 10 heridos.
La ola de violencia que se desató también obligó a suspender las clases a nivel nacional, por parte del Ministerio de Educación y otras actividades recreativas y religiosas en la capital.