 Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárceles
Nacionales

Además, el jefe policial confirmó que el control en las cárceles de Fraijanes II y Centro Preventivo de la zona 18 no ha sido retomado.

El control en el Centro Preventivo de la zona 18 no ha sido retomado.
El control en el Centro Preventivo de la zona 18 no ha sido retomado. / FOTO: Redes sociales.

Durante una entrevista para Emisoras Unidas 89.7 FM, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, sugirió que el sistema de seguridad y justicia se deben integrar para responder como Estado y "responder como debe ser, con un estado de Excepción en las cárceles".

Boteo también confirmó que el control de las cárceles de Fraijanes II y Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18 "no ha sido retomado".  

Siempre hemos dicho que estos terroristas tienen un gran poder político, económico, logístico, y de tordo; que ha sido un cáncer desde 2010, porque desde entonces no ha habido ningún avance sustancial, porque en ningún momento hemos tenido una cárcel de máxima seguridad o leyes", expresó Boteo.

Boteo lamentó que los detenidos estén aceptando cargos y "vayan nuevamente a las calles a matar gente". Además, mencionó que se han creado "teorías conspirativas contra ministros e inclusive contra la policía, argumentando que -reos- salen uniformados de las cárceles".

PNC trabajando sola

Según Boteo, la situación actual es un reflejo de todo lo que se ha estado viviendo, porque, "realmente no se ha tomado en cuenta a la PNC, que ha estado trabajando sola".

Además, consideró que las accione recientes son repercusión de las represalias, porque no se ha querido negociar con terroristas. Entre las represalias citó las revueltas en las cárceles del país que empezaron el sábado pasado y los ataques armados contra la PNC.

"Si no se toma un estado de Excepción en las cárceles, donde hay pandilleros, esto no va a cambiar, porque no podemos venir a cambiar un Sistema Penitenciario que durante años ha estado corrompido", afirmó el jefe policial.  

