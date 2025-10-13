Eligen al primer Superintendente de Competencia

El Directorio de la Superintendencia de Competencia eligió y juramentó este lunes 13 de octubre a Jorge Miguel Castillo Castro como primer Superintendente de Competencia, período 2025-2031.
El presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Enrique Bauer Herbruger, detalló que este lunes se completó el proceso de elección del primer Superintendente de Competencia, por medio de la votación.
El Superintendente será el encargado de promocionar la competencia, de defender la competencia en el país, y de logar que en Guatemala exista más libre competencia, indicó Bauer,
Con dos votos a favor (Javier Bauer y Jorge González) y uno disidente (Edgar Guzmán), fue electo Jorge Miguel Castillo Castro, en la primera ronda de votación.
"Jorge Miguel Castillo Castro es de los candidatos que se estaban perfilando, el único que tiene experiencia en competencia estuvo 5 años de director de la unidad de promoción de competencia de la Dirección de Competencia del Ministerio de Economía, y es economista y además ha sido catedrático", indicó Bauer.
"Cada guatemalteco y guatemalteca debe de sentirse confiada y confiado y con complacencia total en que la Ley de Competencia en Guatemala va a funcionar y va a funcionar de una manera fidedignamente bien, en beneficio de cada guatemalteco de cada consumidor y de los agentes económicos que respeten las prácticas competitivas y que no incurran en prácticas anticompetitivas", manifestó el Superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro.
Castillo Castro recordó que quienes fueron designados tanto el Directorio y cada uno de los Directores, pasaron a través de un proceso altamente rígido en términos de exámenes.
"Así que desde mi perspectiva y para cumplir con la ley, esa va a ser una de las primeras atribuciones empezar a crear las dependencias necesarias y capacitar al personal", manifestó.
Ley de Competencia
La creación del Directorio ocurre a pocos meses de la entrada en vigencia de la Ley de Competencia, aprobada en abril, que busca evitar prácticas anticompetitivas y regular concentraciones económicas. La normativa establece mecanismos para investigar abusos de posición dominante y promover condiciones equitativas entre empresas, sin importar su tamaño.
La Superintendencia de Competencia será una entidad técnica e independiente. Su Directorio tendrá a su cargo la toma de decisiones clave, como la aplicación de sanciones, la evaluación de denuncias y la vigilancia del cumplimiento de la ley en los distintos sectores del mercado.
Con estas designaciones, el Ejecutivo afirma que busca avanzar hacia un modelo económico más transparente, moderno y competitivo, en el que todos los actores del mercado operen bajo reglas claras y en igualdad de condiciones.
Con información de Guatemala Visible