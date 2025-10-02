CACIF pide transparencia en la designación del Superintendente de Competencia

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado ante el proceso de designación del Superintendente de Competencia.
El CACIF destacó que el artículo 27 de la Ley de Competencia establece claramente que la Superintendencia de Competencia es una entidad autónoma y descentralizada, con personalidad jurídica propia, encargada de la defensa y promoción de la libre competencia en Guatemala.
"En consecuencia, es indispensable que la designación del Superintendente de Competencia se lleve a cabo con estricto respeto a los principios de autonomía y transparencia. Cualquier interferencia pondría en riesgo la legitimidad, independencia e imparcialidad de la institución.", indicó el CACIF, en un comunicado.
Desde el sector empresarial organizado consideramos fundamental que la elección debe responder al más alto criterio técnico y profesional, asegurando que el Superintendente de Competencia cuente con la idoneidad necesaria para cumplir con las funciones de dicho cargo.
Únicamente de esta manera, se fortalecerá la institucionalidad de este nuevo ente y se garantizará que actúe con independencia, objetividad y en beneficio de los guatemaltecos.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*