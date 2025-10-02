 CACIF pide transparencia en la designación del Superintendente de Competencia
Nacionales

CACIF pide transparencia en la designación del Superintendente de Competencia

El CACIF señaló que la elección debe responder al más alto criterio técnico y profesional, asegurando que el Superintendente de Competencia cuente con la idoneidad necesaria.

Compartir:
l Directorio de la Superintendencia de Competencia, Foto Archivo
l Directorio de la Superintendencia de Competencia / FOTO: Foto Archivo

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado ante el proceso de designación del Superintendente de Competencia.

El CACIF destacó que el artículo 27 de la Ley de Competencia establece claramente que la Superintendencia de Competencia es una entidad autónoma y descentralizada, con personalidad jurídica propia, encargada de la defensa y promoción de la libre competencia en Guatemala.

"En consecuencia, es indispensable que la designación del Superintendente de Competencia se lleve a cabo con estricto respeto a los principios de autonomía y transparencia. Cualquier interferencia pondría en riesgo la legitimidad, independencia e imparcialidad de la institución.", indicó el CACIF, en un comunicado. 

Desde el sector empresarial organizado consideramos fundamental que la elección debe responder al más alto criterio técnico y profesional, asegurando que el Superintendente de Competencia cuente con la idoneidad necesaria para cumplir con las funciones de dicho cargo.

Únicamente de esta manera, se fortalecerá la institucionalidad de este nuevo ente y se garantizará que actúe con independencia, objetividad y en beneficio de los guatemaltecos.

Diputada anuncia acciones contra reformas la Ley de Protección del Medio Ambiente

La parlamentaria Karina Paz presentará un amparo y objeciones para buscar que esta normativa no concluya su proceso de formación de ley.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Presidente del Congreso instala mesa para abordar iniciativas en materia de seguridadt
Nacionales

Presidente del Congreso instala mesa para abordar iniciativas en materia de seguridad

04:34 PM, Oct 02
Motorista atropellado en zona 9: Defensa pide junta conciliatoriat
Nacionales

Motorista atropellado en zona 9: Defensa pide junta conciliatoria

03:23 PM, Oct 02
Empresa que remodela estadio Nacional se niega a revelar costost
Deportes

Empresa que remodela estadio Nacional se niega a revelar costos

04:51 PM, Oct 02
Trump declara formalmente un conflicto armado contra los cartelest
Internacionales

Trump declara formalmente un "conflicto armado" contra los carteles

03:11 PM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos