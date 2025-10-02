 Diputada anuncia acciones contra reformas la Ley de Protección del Medio Ambiente
La parlamentaria Karina Paz presentará un amparo y objeciones para buscar que esta normativa no concluya su proceso de formación de ley.

La diputada Karina Paz brindó una conferencia para anunciar las acciones que interpondrá contra el Decreto 9-2025., Congreso
La diputada Karina Paz brindó una conferencia para anunciar las acciones que interpondrá contra el Decreto 9-2025. / FOTO: Congreso

La diputada Karina Paz anunció este jueves, 2 de octubre, la presentación de una acción constitucional de amparo, con el objetivo de evitar que el Decreto 9-2025, reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que recientemente fue aprobado en el Congreso, concluya su proceso de formación de la ley.

"Estuvimos analizando y hay cuatro factores que se pueden realizar en este momento. Paralelamente, presentaremos hoy un amparo que prevenga que esta ley continúe su trámite de aprobación. Un amparo porque aún no ha entrado en vigencia, sino que falta que termine el proceso en el Congreso, luego en el Ejecutivo y luego debe ser publicado", dijo en conferencia de prensa-

La parlamentaria indicó que también podrían presentarse algunas objeciones, tomando en cuenta posibles inconstitucionalidades. Las mismas deberán ser sometidas a votación en el pleno del Congreso.

"Los diputados podemos presentar objeciones ante cualquier decreto aprobado en el Congreso. Pueden presentarse cinco días después de que los diputados la recibamos y, hasta ahora, no se nos ha enviado oficialmente, pues tras ser aprobado el martes en el hemiciclo entra a una comisión de estilo, se revisa y luego se manda a los 160 diputados", explicó.

Congreso exonera a iglesias e instituciones benéficas de estudios de impacto ambiental

El Ministerio de Ambiente señaló que dicha Ley promueve la impunidad ambiental, y otorga privilegios a grupos sin ningún fundamento técnico.

"Privilegios para unos pocos"

En cuanto a los motivos por los que accionará de esta manera, Paz señaló: "Estas reformas son una ley disfrazada, que suena bien, que suena a cuidar el medio ambiente, pero en realidad no lo cuida y da privilegios a unos pocos. (...) El pueblo de Guatemala sí tiene que cumplir y unos pocos no".

Indicó que, de aplicarse esa normativa, se permitiría el daño a los recursos naturales, el agua, el ambiente en términos generales y la salud de la población, por lo que reiteró la importancia de que no entre en vigencia.

"Otro panorama es que, de ser rechazadas estas objeciones, el presidente de la República pueda ejercer el veto a este Decreto y de no ser así, se procedería a presentar una acción de inconstitucionalidad", agregó.

Finalmente, la legisladora independiente aseguró que ella votó en contra de la aprobación de este Decreto, ya que no cuenta con capacidad para aplicarse en beneficio del pueblo.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

