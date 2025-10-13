Exfiscal revela complicidad en fuga reos; ministro responde

Las averiguaciones con respecto a la reciente fuga de 20 privados de libertad en el país continúan en desarrollo. Mientras tanto, las autoridades han implementado operativos a nivel nacional para poder ubicarlos, con resultado, hasta ahora, de la recaptura de uno de ellos. También se ofrecieron recompensas de Q150 mil por información que lleve a ubicar a los prófugos.
Los reos fugados, miembros de la pandilla 'Barrio 18', escaparon de la cárcel denominada Fraijanes II, ubicada en el municipio de Fraijanes, unos 20 kilómetros al suroeste del centro de la Ciudad de Guatemala.
Según el Sistema Penitenciario, la fuga no fue en un solo momento, sino durante diversos días y no de manera masiva. La información recién se difundió de manera oficial el pasado fin de semana y ha generado una serie de pronunciamientos de diferentes sectores, en los que se pide profundizar en las investigaciones y aplicar las sanciones y destituciones que correspondan.
¿Acuerdos con autoridades?
El tema fue abordado este lunes, 13 de octubre, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se conversó con Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal de Delitos contra la Vida, exdirector de Análisis Criminal del Ministerio Público y experto en pandillas, quien se refirió a la evasión de estos reos a través de sus redes sociales, incluso antes de que lo confirmara el Sistema Penitenciario.
"La versión que yo manejo es que la misma ocurrió con total complicidad de los más altos del Ministerio de Gobernación, entiéndase del ministro (Francisco Jiménez) y de la viceministra Claudia Palencia; inclusive con los altos mandos de la Policía Nacional Civil, quienes facilitaron que estos reos salieran a mediados de agosto de este mismo año vestidos de policía en una de las tantas requisas que se hicieron", dijo Solórzano.
El entrevistado indicó que se trata de 20 reos de máxima peligrosidad que, en su mayoría, tienen tatuado hasta el rostro. "Yo no sé, pero ¿cómo sale alguien con un 18 tatuado en la cara sin que se den cuenta y sin que haya un apoyo de las autoridades?", dijo.
En cuanto a sus fuentes, solamente dijo que son "internas del mismo sistema de justicia, en general", y que la información también proviene de personas que se sienten traicionadas por ese pacto. Consideró que en la negociación que se hizo las autoridades supuestamente ganaron bajar la tasa de criminalidad en septiembre y que, como parte de los acuerdos, este escándalo político no debía salir nunca a la luz, pero fue él mismo quien lo hizo saber públicamente.
"Por eso mismo me hablaron. Me dijeron ‘yo sé que usted tiene la valentía para sacar esa información’. (...) Esta es la información que yo tengo, la voy a seguir denunciando. Aunque al ministro le moleste y me amenace públicamente, porque lo hizo en la conferencia de ‘La Ronda’, donde dijo que de hecho iba a emprender acciones legales en mi contra y que si seguía publicando este tipo de información me convertía automáticamente en colaborador de la pandilla y de terroristas", expresó.
Solórzano indicó que lo que está denunciando es un acto de corrupción, un delito y una evasión. "Me tuvieron que dar la razón, no estoy denunciando mentiras. Me parece muy grave mantener a un ministro que se dedica a amenazar a quienes denunciamos. Quisiera que fuera, de verdad, contundente con la delincuencia, con los que siguen matando al a gente, los asesinos, los extorsionistas", añadió.
A criterio del exfuncionario del MP, la gestión de Jiménez ha sido ineficiente y las propias estadísticas lo demuestran. Explicó que, después de 15 años de una baja sostenida en los homicidios del país, los números reflejan por primera vez en este Gobierno un alza en la cantidad de homicidios y la tasa, por lo que consideró que se está retrocediendo en el país.
Asimismo, el exfiscal aseguró que su vida está en peligro por haber denunciado diferentes vínculos políticos con hechos de violencia y delincuencia que, con el paso del tiempo, han sido confirmados.
También mencionó que tiene, de cierta manera, un tema personal en este caso, ya que representó a un gran equipo de trabajo que años atrás metió presos a muchos de los que ahora están prófugos tras evadirse de Fraijanes II.
Ministro de Gobernación responde a señalamientos
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el titular de Gobernación fue consultado por periodistas acerca de la información difundida en redes por Solórzano Foppa con respecto a su presunta implicación en la fuga de los reos.
"Estos rumores tienen nombre y apellido, no son de una masa de netcenteros o periodistas serios. Es una persona con nombre y apellido. Yo nunca comento porque opiniones políticas, aspiraciones políticas, yo no las comento, pero hoy sí lo comento porque está dañando nuestra credibilidad como funcionarios, porque no solo me menciona a mí, sino a la viceministra Palencia", dijo.
Además, Jiménez indicó que está considerando las acciones legales que corresponden a una acusación de esta naturaleza.
"No se vale que un funcionario público sin ningún dato o prueba alguna. El señor, pareciera que tiene buena información de algún miembro del Barrio 18. Yo quiero recordarle que esa colaboración es un delito y no solo en Guatemala, sino también en Estados Unidos, porque está colaborando con un grupo terrorista. No vamos a permitir que seamos amenazados de esa manera por una persona que quiere aprovechar una situación compleja del país para una aspiración política", agregó.