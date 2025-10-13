Ministro de Gobernación afirma que se mantiene en su cargo

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió este lunes 13 de octubre al seguimiento que se da al caso de la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II y detalló que se puso a disposición la fuerza policial con el fin de ubicar a los pandilleros que evadieron la seguridad.
"Los vamos a encontrar. Vamos a regresarlos a la cárcel, de la cual nunca debieron salir. Y me voy a asegurar personalmente de que sean los primeros inquilinos de Renovación II, que en las próximas semanas va a ser inaugurado", dijo.
Su pronunciamiento se dio durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde fue consultado acerca de su permanencia en el cargo, tomando en cuenta que se anunció la remoción del titular del Sistema Penitenciario y directores de la referida prisión y otras dos más por irregularidades detectadas.
"No estoy considerando la renuncia por una razón fundamental: no voy a dejar a medias esta situación. Voy a concluir lo que haya que concluir. En el gobierno se evalúan las acciones, actividades y cumplimiento de funciones y yo espero esa evaluación", dijo.
"Pero, de mi parte, yo no voy a renunciar en este momento. No he considerado la renuncia porque tengo que dejar esta situación lo más resuelta posible", enfatizó.
Ministro destaca resultados de su gestión
Jiménez fue claro en indicar que no va a dejar el puesto hasta no resolver este problema. Sin embargo, según sus palabras, asume que hay retos y desafíos que no se han alcanzado en el Sistema Penitenciario en estos casi dos años de gestión que ha desarrollado.
"Yo me evalúo que estas realidades no se resuelven de la noche a la mañana. Quien esperaba que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo resolviera estos problemas en dos años, simple y sencillamente no está en una posición realista", expresó.
También mencionó que lo que han hecho es importante y la prueba de ello es la forma en que opera la cárcel Renovación I, donde se tienen controles de seguridad reforzados. Y, en su opinión, el hecho de que Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo", líder pandillero del Barrio 18, quiera salir de este recinto lo demuestra, sino no estaría insistiendo en ser trasladado.
Añadió que, incluso, esta fuga en Fraijanes II es una reacción ante las medidas implementadas por la actual administración, ya que los reos se escaparon por temor al conocer que, en su momento, serian ingresados a Renovación II, que será inaugurado a finales de noviembre o principios de diciembre.