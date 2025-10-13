 PNC Captura Líder del Barrio 18 Fugado de Fraijanes II
Nacionales

PNC recaptura a uno de los líderes del barrio 18 que se fugó de Fraijanes II

La madrugada de este lunes, 13 de octubre, fue recapturado alías Black Demon.

Compartir:
Alias Black Demon recapturado, PNC
Alias Black Demon recapturado / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la mañana de este lunes, 13 de octubre, que uno de los reos peligrosos que se fugó de la cárcel Fraijanes II fue recapturado. Se trata de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon, líder de la clica Latin Family. 

De acuerdo con información de la institución alias Black Demon fue recapturado en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

Alias Black Demon iba armado con una pistola con reporte de robo, del 19 de mayo en San Miguel Petapa. Otros dos pandilleros que lo cuidaban también fueron detenidos.

Fajardo Revolorio fue capturado en 2004 por presuntamente haber participado en la masacre de cuatro menores y su madre.

Pese a las dudas que ha generado la fuga de los 20 reos, líderes del barrio 18, denominado recientemente por Estados Unicos como un grupo terrorista, el Ministro de Gobernación destacó que 45,000 agentes policiales son parte de la operación nacional de recaptura de los 20 más buscados.

Largas horas de silencio 

Después de nueve horas de que se confirmara la fuga de 20 pandilleros del barrio 18, incluyendo a por lo menos ocho líderes, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció. El jefe del Interior aseguró que ya recibió todos los análisis de inteligencia de investigación en el caso.

En sus redes sociales, el funcionario aseguró que cuando sean recapturados, los reclusos serán los primeros en ser llevados a la cárcel Renovación 2. "No querían la cárcel y ahora tienen a 45 mil policías buscándolos", declaró el funcionario.

En el breve mensaje, Jiménez aseguró: "vamos CON TODO tras estos 20 criminales". Asimismo, el jefe del Interior prometió que "los encontraremos y me aseguraré que sean los primeros inquilinos de Renovación 2".

En Portada

Destituyen al titular del Sistema Penitenciario y directores de cárcelest
Nacionales

Destituyen al titular del Sistema Penitenciario y directores de cárceles

07:38 AM, Oct 13
Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugadost
Nacionales

Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugados

07:47 AM, Oct 13
PNC recaptura a uno de los líderes del barrio 18 que se fugó de Fraijanes IIt
Nacionales

PNC recaptura a uno de los líderes del barrio 18 que se fugó de Fraijanes II

06:35 AM, Oct 13
Las palabras de El Bolillo Gómez que encienden la previa del duelo ante Guatemala t
Deportes

Las palabras de "El Bolillo" Gómez que encienden la previa del duelo ante Guatemala

07:27 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosReal MadridLluviasFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos