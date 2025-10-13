PNC Captura Líder del Barrio 18 Fugado de Fraijanes II

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la mañana de este lunes, 13 de octubre, que uno de los reos peligrosos que se fugó de la cárcel Fraijanes II fue recapturado. Se trata de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon, líder de la clica Latin Family.
De acuerdo con información de la institución alias Black Demon fue recapturado en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.
Alias Black Demon iba armado con una pistola con reporte de robo, del 19 de mayo en San Miguel Petapa. Otros dos pandilleros que lo cuidaban también fueron detenidos.
Fajardo Revolorio fue capturado en 2004 por presuntamente haber participado en la masacre de cuatro menores y su madre.
Pese a las dudas que ha generado la fuga de los 20 reos, líderes del barrio 18, denominado recientemente por Estados Unicos como un grupo terrorista, el Ministro de Gobernación destacó que 45,000 agentes policiales son parte de la operación nacional de recaptura de los 20 más buscados.
Largas horas de silencio
Después de nueve horas de que se confirmara la fuga de 20 pandilleros del barrio 18, incluyendo a por lo menos ocho líderes, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció. El jefe del Interior aseguró que ya recibió todos los análisis de inteligencia de investigación en el caso.
En sus redes sociales, el funcionario aseguró que cuando sean recapturados, los reclusos serán los primeros en ser llevados a la cárcel Renovación 2. "No querían la cárcel y ahora tienen a 45 mil policías buscándolos", declaró el funcionario.
En el breve mensaje, Jiménez aseguró: "vamos CON TODO tras estos 20 criminales". Asimismo, el jefe del Interior prometió que "los encontraremos y me aseguraré que sean los primeros inquilinos de Renovación 2".