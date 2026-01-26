Cuestionan salarios de Superintendencia de Competencia

Luego de pocos meses de haber sido instalada, la Superintendencia de Competencia ha sido objeto de una serie de cuestionamientos debido a los salarios asignados a sus integrantes. Se ha mencionado que se trata de montos altos que contrastan con la realidad del país y de los ciudadanos en general, con salarios mínimos que prácticamente no cubren la canasta básica alimentaria.
Recientemente surgió información al respecto y se conoció que el directorio se asignó salarios de al menos 75 mil quetzales mensuales en respuesta a una propuesta presentada por el superintendente Jorge Castillo. Este beneficio se otorgaría al cargo que él ocupa y a los seis directores titulares y suplentes.
La semana pasada, luego de una citación en el Congreso de la República, se supo que debido a la polémica surgida en torno al tema, finalmente el directorio decidió revocar el acuerdo que establecida tales sueldos.
Edgar Guzmán, integrante del directorio de la Superintendencia de Competencia, quien ha expresado su oposición a este aumento y emitió su respectivo voto en contra para que fuera aprobado, se refirió este lunes 26 de enero al tema de los sueldos durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Señaló que esta "escala salarial onerosa", como la denominó, se aprobó el 13 de enero y recordó que él votó en contra debido a que veía un riesgo institucional por el alto porcentaje del presupuesto de la institución que se comprometía en el pago de siete funcionarios.
"Yo hice público mi voto disidente de las razones por las que yo me había opuesto a esta decisión. Fue hasta el viernes que se convocó a una sesión y, definitivamente, con la presión que hubo a nivel de redes sociales, ciudadana y la citación que hubo por parte de diputados, fuimos convocados y allí surgió la propuesta de revocar dicha resolución, dejándola sin efecto", dijo.
Agregó que lo importante es analizar y tener claridad que cada uno de los directores son responsables de su actuar y las decisiones que se toman por el órgano colegiado también están sujetas a fiscalización. En su opinión, se debe ser totalmente responsable para poder reconocer cuando hay una decisión errónea y poder dar marcha atrás.
Propuesta basada en salarios de la región
El entrevistado mencionó que hay una interpretación de los otros dos directores titulares enfocada en que refieren la ley establece que es el superintendente el que propone la escala salarial al directorio. Sin embargo, mencionó que al final esta propuesta puede ser modificada por los integrantes titulares.
"Cuando se hizo la propuesta del proyecto de resolución yo manifesté mi oposición, como consta en el audio y en el acta, y llamé a la reflexión. Hice una propuesta salarial más aterrizada y prudente por el inicio de la institución y el gran beneficio que traía la misma era un ahorro de casi 7.8 millones de quetzales anuales en términos generales, integral, porque esto iba a dar más recursos a la institución", explicó.
La propuesta de Guzmán incluye montos de: Q55 mil para los directores titulares, Q45 mil para los suplentes; y de Q42 mil para el superintendente. A este último sumándole Q10 mil por gastos de representación por ser el representante legal de la entidad.
"Yo creo que lo importante es fundamentar cada una de las propuestas y sobre todo las decisiones y resoluciones que se adoptan por parte del directorio. Creo que aquí lo que corresponde es fundamentar, dar los argumentos técnicos. En este caso, cada una de las propuestas que hice tiene un soporte técnico y que ya también fue analizado por varios diputados y por varios medios, que es en relación a lo que ganan las autoridades de Competencia en Latinoamérica y justo empata con los 55 mil que se propuso", añadió.
Finalmente, indicó que esa escala salarial que él plantea deja mayor disponibilidad presupuestaria a la institución. Manifestó que es una remuneración que está acorde a la responsabilidad, respaldada con razones técnicas, soporte financiero y legal, a la vez que enfatizó que lo primordial es fundamentar cualquier decisión.