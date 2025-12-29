Publican reglamento de la Ley de Competencia

Este lunes 29 de diciembre fue publicado en el Diario de Centro América la Resolución No. 11-2025 emitida por el Directorio de la Superintendencia de Competencia con la cual queda en firme el reglamento de la Ley de Competencia, el que cobrará vigencia de forma gradual a partir del día siguiente de su publicación.
Dicho reglamento tiene el propósito de garantizar el cumplimiento de la normativa que buscar crear un entorno de mercado de libre competencia. El presidente del directorio, Javier Bauer, manifestó con anterioridad que este reglamento contiene las que se consideran prácticas anticompetitivas y las respectivas sanciones.
En su Artículo 1, señala que el reglamento tiene como objeto desarrollar las disposiciones contenidas en la Ley de Competencia a fin de garantizar su aplicación y cumplimiento efectivo, fortalecer la eficiencia económica, prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas, regular el procedimiento administrativo sancionatorio en materia de competencia, establecer el control de concentraciones económicas, y proteger el bienestar de los consumidores. Su interpretación y aplicación se realizará a la luz del objeto y finalidad de la Ley de Competencia, atendiendo al contexto económico, a la promoción y defensa de la libre competencia en los mercados y al bienestar de los consumidores nacionales.
El Congreso aprobó el 20 de noviembre de 2024, de Urgencia Nacional, el Decreto 32-2024, Ley de Competencia, con el propósito de brindarle apertura a mercados, promover y defender la libre competencia, así como prevenir, investigar, combatir y sancionar las prácticas anticompetitivas.
La normativa se convirtió en un cuerpo legal después de ocho años de haberse presentado por primera vez como iniciativa. El Congreso indicó que, consciente de la importancia de proteger y elevar el bienestar del consumidor mediante la defensa de la libre competencia en los mercados de bienes y servicios, aprobó la Ley con 122 votos.
El Directorio, que tiene a su cargo velar por la aplicación de la Ley de Competencia, está integrado por los profesionales Luis Guillermo Velásquez, Edgar Rolando Guzmán Fuentes, Alfredo Smiler Klee, Jorge Mario González Paz y Santiago Chen.
Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89.7*