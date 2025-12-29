 Instalarán nuevos equipos de escaneo en Aeropuerto La Aurora
Instalarán nuevos equipos de escaneo en Aeropuerto La Aurora

La DGAC reportó que, de los equipos recibidos, cinco se usarán en el Aeropuerto La Aurora y dos en el Aeropuerto Mundo Maya.

Los nuevos aparatos permitirán agilizar los trámites en la términal aérea, mejorando la experiencia de los usuarios. / FOTO: Archivo.

Las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reportaron el ingreso de nuevos equipos de escaneo para las terminales aéreas del país; de esos aparatos, cinco se instalarán en el Aeropuerto Internacional La Aurora y dos en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya.

Estos equipos permitirán fortalecer los procesos de inspección, elevar los estándares de seguridad y agilizar el paso de los usuarios, contribuyendo a una experiencia más eficiente y ordenada dentro de las terminales aéreas", describieron las autoridades en un comunicado.

El reporte afirma que el "valor unitario" de los equipos recibidos es de Q3 millones 524 mil 376.65 y que la incorporación de esta tecnología en la Aurora y Mundo Maya "responde a la necesidad de contar con controles más modernos, confiables y acordes a las exigencias del tráfico aéreo actual, especialmente en temporadas de alta afluencia de pasajeros como en la que estamos actualmente".

Mejores tiempos en La Aurora y Mundo Maya

La DGAC aseguró que "los nuevos escáneres optimizan los tiempos de revisión sin comprometer la seguridad, facilitando una atención más fluida en los puntos de control".

Añadieron que este avance "es resultado del compromiso del Estado de Guatemala con la seguridad, la conectividad aérea y la mejora continua de los servicios aeroportuarios, en beneficio de los pasajeros nacionales e internacionales".

La DGAC continuará impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura y los procesos aeroportuarios, como parte de la visión de recuperación y modernización de la aviación civil en Guatemala", finalizaron.

