 ¿Por qué es riesgoso ascender el volcán Santiaguito?
Nacionales

¿Por qué es riesgoso ascender el volcán Santiaguito?

Desde hace ocho años el volcán Santiaguito ha sido declarado zona de alto riesgo.

Volcán Santiaguito , Foto Conred
Volcán Santiaguito / FOTO: Foto Conred

El volcán Santiaguito en el departamento de Quetzaltenango, mantiene constantemente una actividad eruptiva que lo convierte en una zona de alto riesgo para los amantes de la adrenalina y montañistas, principalmente en está época en la que se cuenta con mejor visibilidad; sin embargo, distintas instituciones recomiendan no ascender dicho coloso.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reporta constantemente en sus reportes desgasificación constante y explosiones de carácter débil a moderado que generan columnas de gas y ceniza que alcanzan cientos de metros sobre el cráter. Esa actividad puede variar con poca o ninguna advertencia y provocar eyecciones de material incandescente, caída de ceniza en comunidades a sotavento y lahares (flujos de lodo) cuando las lluvias movilizan depósitos volcánicos.

Riesgos 

Ascender el Santiaguito expone a varias amenazas simultáneas: caída de proyectiles volcánicos, inhalación de ceniza y gases que dañan las vías respiratorias, pérdida de visibilidad y orientación, además del peligro de lahares y avalanchas de bloques inestables en las laderas.

La naturaleza de un domo de lava —con fracturación y flujos superficiales— hace que las rutas sean inestables y cambiantes, por lo que caminos que parecían transitables pueden volverse mortales en minutos.

Por estas razones, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y las autoridades locales recomiendan evitar el ascenso y advierten sobre la posibilidad de caída de ceniza en comunidades cercanas.

Foto embed
Volcán Santiaguito - Foto Emisoras Unidas Xela

Conred e Insivumeh insisten en que la población y los turistas se mantengan informados a través de los boletines oficiales, eviten permanecer en cauces y zonas de posible descenso de material volcánico, y acaten las órdenes de las autoridades municipales y departamentales. 

Turismo responsable

El director general del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) Harris Whitbeck, a través de un video publicado en redes sociales recordó que desde hace ocho años el volcán Santiaguito ha sido declarado zona de alto riesgo,  "Su actividad volcánica es constante e impredecible ascenderlo puede ser una hazaña, pero es un acto irresponsable". 

En febrero pasado anunció que se iniciaron investigaciones contra agencias que promuevan estos ascenso y que ponen en riesgo la integridad de las personas.

El INGUAT también a respaldado las advertencias técnicas, recordando que la promoción turística no debe poner en peligro vidas ni minimizar las recomendaciones de vigilancia y monitoreo.

La Municipalidad de Quetzaltenango incluso han emitido prohibiciones de ascenso en ciertas temporadas o durante episodios de mayor actividad.

Turista que sufrió quemaduras en el volcán de Fuego sigue hospitalizado

El escalador resultó quemado con flujos piroclásticos cuando ascendía el volcán.

Con información de INGUAT, Insivumeh y Conred*

