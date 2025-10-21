Jorge Castillo es nombrado Superintendente de Competencia

El Directorio de la Superintendencia de Competencia oficializó este martes, 21 de octubre, la elección de Jorge Miguel Castillo Castro como titular de esa entidad, por lo que ejercerá el cargo de superintendente durante un período de seis años contados a partir de la fecha de toma de posesión.
La Superintendencia publicó en el diario oficial la resolución No. 06-2025, a través de la cual detalla que, por medio del decreto 32-2024, se decretó la Ley de Competencia, que estableció la existencia de un órgano técnico especializado, dotado de independencia funcional, responsable de velar por el cumplimiento del régimen de libre competencia y prevenir, investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas.
En el documento se indicó que, el artículo 50 de esa normativa, establece que el titular de la entidad será designado por el Directorio mediante procedimiento que será establecido por el mismo Directorio, y que el artículo 115 de la ley dispone que el primer superintendente provendrá de las listas de los seis candidatos mejor calificados de los entes nominadores.
En tanto, se indica que, en resolución 2-2025, de fecha 26 de agosto de 2025, el Directorio aprobó el Reglamento para la Elección del Primer Superintendente, estableciendo un procedimiento "transparente, objetivo y basado en méritos para la designación del titular del cargo".
En ese sentido, y atendiendo el cronograma y procedimientos establecidos en el reglamento, se llevó a cabo la elección. Para esto, se hizo la revisión de expedientes, entrevistas públicas y evaluación integral de los candidatos propuestos por los entes nominadores.
Castillo, electo por el Directorio
Tras el análisis respectivo, se resolvió designar al licenciado Jorge Miguel Castillo Castro como Primer Superintendente de la Superintendencia de Competencia. El funcionario fue juramentado en el cargo el pasado 13 de octubre.
Durante el ejercicio de sus funciones, el Superintendente designado deberá cumplir con la Constitución Política de la República de Guatemala, los deberes y obligaciones establecidos en los artículos 52 y 53 de la Ley de Competencia y con el ordenamiento jurídico guatemalteco, ejerciendo sus atribuciones con absoluta independencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7