Renuncia Jorge Miguel Castillo como superintendente de Competencia

El Directorio de la Superintendencia de Competencia informó este martes 10 de marzo que el superintendente Jorge Miguel Castillo Castro presentó su renuncia irrevocable al cargo por motivos personales.
La renuncia fue conocida en su más reciente sesión y la misma será efectiva desde el momento en que el Directorio seleccione a la persona que lo reemplazará en el cargo.
"El Directorio estará comunicando el proceso a desarrollarse para elegir al nuevo Superintendente.", informó la Superintendencia a través de un comunicado.
Castillo Castro fue elegido como el Primer Superintendente de la Superintendencia de Competencia. El funcionario fue juramentado en el cargo el pasado 13 de octubre.
Durante el ejercicio de sus funciones, el Superintendente designado deberá cumplir con la Constitución Política de la República de Guatemala, los deberes y obligaciones establecidos en los artículos 52 y 53 de la Ley de Competencia y con el ordenamiento jurídico guatemalteco, ejerciendo sus atribuciones con absoluta independencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.
Ley de Competencia
La creación del Directorio ocurre a pocos meses de la entrada en vigencia de la Ley de Competencia, aprobada en abril de 2025, que busca evitar prácticas anticompetitivas y regular concentraciones económicas. La normativa establece mecanismos para investigar abusos de posición dominante y promover condiciones equitativas entre empresas, sin importar su tamaño.
La Superintendencia de Competencia será una entidad técnica e independiente. Su Directorio tendrá a su cargo la toma de decisiones clave, como la aplicación de sanciones, la evaluación de denuncias y la vigilancia del cumplimiento de la ley en los distintos sectores del mercado.
Con estas designaciones, el Ejecutivo afirma que busca avanzar hacia un modelo económico más transparente, moderno y competitivo, en el que todos los actores del mercado operen bajo reglas claras y en igualdad de condiciones.