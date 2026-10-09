MP recibe denuncias por nombramiento de Menkos en Banguat

El Ministerio Público (MP) confirmó que Jonathan Menkos acumula tres denuncias relacionadas con su nombramiento como presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat), por lo que se les da el seguimiento correspondiente.
Según los detalles compartidos por el Departamento de Información y Prensa de la institución, una de las denuncias fue presentada por Allan Rodríguez, quien señala al exministro de Finanzas de supuestamente cometer el delito de abuso de autoridad.
Mientras tanto, las otras dos acciones que buscan que Menkos sea investigado fueron promovidas por Yulma López, que expuso posibles acciones que lo vincularían con cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
En suspenso el nombramiento de Menkos
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió ayer otorgar un amparo provisional, con lo cual se deja en suspenso el nombramiento de Jonathan Menkos Zeissig como presidente de la Junta Monetaria y del Banguat.
Según la información proporcionada, el pleno de magistrados sostuvo una reunión y abordó los expedientes relacionados con la llegada del exministro de Finanzas Públicas a la banca central.
Tras analizar los planteamientos expuestos en las acciones promovidas, los togados tomaron la decisión de otorgar el fallo provisional, dejando en suspenso su nombramiento.
El exministro de Finanzas fue juramentado como presidente la semana pasada tras haber sido nombrado por el mandatario Bernardo Arévalo para ejercer el cargo en el período 2026-2030.
Ante la CC fueron promovidas acciones contra su designación, incluido el amparo que presentó El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) con fundamento en un punto concreto de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que en sus artículos 18, literal g) y 31 stablece impedimentos e incompatibilidades para que quien ostenta la calidad de diputado al Congreso de la República ejerza la Presidencia de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.
"Un permiso para ejercer un cargo ejecutivo no extingue la calidad de diputado ni la curul; únicamente suspende temporalmente su ejercicio. Por ello, esta calidad es un impedimento legal.", expuso en su momento el sector empresarial.
* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7