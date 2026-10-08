 Fallo de CC suspende nombramiento de Menkos en Banguat
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Fallo de CC deja en suspenso el nombramiento de Menkos en el Banguat

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional.

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Foto: Omar Solís/EU
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La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este jueves, 8 de octubre, otorgar un amparo provisional, con lo cual se deja en suspenso el nombramiento de Jonathan Menkos Zeissig como presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat).

Según la información proporcionada, el pleno de magistrados sostuvo una reunión este día y abordó los expedientes relacionados con la llegada del exministro de Finanzas Públicas a la banca central.

Tras analizar los planteamientos expuestos en las acciones promovidas, los togados tomaron la decisión de otorgar el fallo provisional, dejando en suspenso su nombramiento.

El exministro de Finanzas fue juramentado como presidente de la Junta Monetaria y del Banguat la semana pasada tras haber sido nombrado por el mandatario Bernardo Arévalo para ejercer el cargo en el período 2026-2030.

Ante la CC fueron promovidas acciones contra su designación, incluido el amparo que presentó El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) con fundamento en un punto concreto de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que en sus artículos 18, literal g) y 31 stablece impedimentos e incompatibilidades para que quien ostenta la calidad de diputado al Congreso de la República ejerza la Presidencia de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.  

"Un permiso para ejercer un cargo ejecutivo no extingue la calidad de diputado ni la curul; únicamente suspende temporalmente su ejercicio. Por ello, esta calidad es un impedimento legal.", expuso en su momento el sector empresarial.

Magistrados de la CC piden agilizar expedientes sobre asuntos de interés nacional

Los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera expresaron su preocupación, pues señalan que la convocatoria para conocer ciertos expedientes es hace de manera tardía.

Menkos se pronunció sobre acciones legales

El presidente designado del Banguat se pronunció el pasado martes con respecto a las acciones que han sido promovidas contra su nombramiento para el referido cargo. Indicó que la ley dicta que una persona no puede tener un puesto remunerado y estarlo ejercitando, al mismo tiempo que otro.

"Pero, efectivamente, como ustedes saben, ni cuando fui ministro ni ahora tengo dos puestos. En realidad, ese es parte del permiso que tiene el Congreso. No tiene ninguna remuneración, tampoco tiene incluido ningún derecho ni responsabilidad en el pleno. Así es que el artículo (legal) es muy claro en que no se pueden tener dos ejercicios, dos trabajos remunerados", explicó Menkos.

Asimismo, indicó que los análisis realizados por los abogados han determinado que el procedimiento que se ha hecho es el correcto, de acuerdo con la ley. A la vez que enfatizó que es respetuoso de la decisión que fuera a ser tomada.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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