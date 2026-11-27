WhatsApp incorporó una nueva función que permite crear, enviar y recibir stickers con sonido, una herramienta que busca hacer más dinámicas las conversaciones entre sus usuarios.
La actualización permite añadir audio a stickers elaborados a partir de fotografías o videos, por lo que ahora es posible acompañar una imagen con una grabación de voz o un fragmento de sonido.
La función comenzó a implementarse de manera gradual durante noviembre, tanto en dispositivos Android como Apple. Para acceder a ella, es necesario mantener WhatsApp actualizado desde la tienda de aplicaciones.
¿Cómo activar la función?
Si todavía no aparece la opción para crear stickers con sonido, puedes seguir estos pasos:
- Ingresa a Google Play Store o App Store, según tu dispositivo.
- Busca WhatsApp.
- Selecciona la opción para actualizar, si está disponible.
- Abre nuevamente la aplicación y espera a que la función aparezca en el editor de stickers.
La herramienta puede tardar algunos minutos u horas en habilitarse, debido a que su disponibilidad es gradual. Mientras tanto, algunos usuarios ya pueden recibir, guardar y compartir stickers con sonido.
Cómo crear stickers con sonido a partir de una fotografía
- Abre WhatsApp y entra a cualquier conversación.
- Presiona el apartado de stickers, ubicado junto al campo de escritura.
- Selecciona la opción "Crear".
- Escoge una fotografía de tu galería.
- Dentro del editor, busca el ícono de ondas de sonido.
- Graba tu voz o selecciona un archivo de audio almacenado en el dispositivo.
- Recorta el fragmento que deseas utilizar, con una duración máxima de 10 segundos.
- Guarda el resultado para compartirlo con tus contactos.
Cómo crear stickers con sonido a partir de un video
- Ingresa a WhatsApp y abre una conversación.
- Accede al apartado de stickers y selecciona "Crear".
- Elige el video que deseas convertir.
- Ajusta el fragmento que utilizarás, con un máximo de cinco segundos.
- Verifica que el audio sea el que deseas conservar.
- Guarda el sticker y envíalo en el chat.
Una vez compartidos, los stickers reproducen el sonido al tocarlos. También es posible silenciar el audio. Con esta incorporación, WhatsApp amplía las opciones de personalización de sus conversaciones y permite que los usuarios utilicen sus propias fotografías, videos y grabaciones para crear stickers más expresivos.