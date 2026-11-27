La Navidad de 2026 llegará acompañada de un espectáculo astronómico que podrá observarse desde Guatemala. Se trata de la última superluna del año, un fenómeno en el que el satélite natural de la Tierra luce más grande y brillante de lo habitual, coincidiendo con las celebraciones de Nochebuena.
De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Luna alcanzará su fase llena el 24 de diciembre a las 01:28 horas UTC. Debido a la diferencia horaria, en Guatemala el fenómeno ocurrirá el miércoles 23 de diciembre a las 19:28 horas.
Esta superluna tendrá una característica especial, ya que será la más grande del año. Según la plataforma especializada Star Walk, podrá apreciarse aproximadamente un 8 % más grande y un 16 % más brillante que una luna llena promedio.
El fenómeno también coincide con una fecha particular del calendario astronómico, pues será la primera luna llena después del solsticio de invierno, previsto para el 21 de diciembre en el hemisferio norte.
¿Por qué se conoce como Luna Fría?
La última luna llena de diciembre recibe tradicionalmente el nombre de Luna Fría, una denominación relacionada con las bajas temperaturas que caracterizan esta época del año en el hemisferio norte. También es conocida como Luna de las Noches Largas, debido a su cercanía con el solsticio de invierno, cuando se registran los días con menos horas de luz solar.
¿Cuándo podrá observarse desde Guatemala?
Aunque la fase llena ocurrirá el miércoles 23 de diciembre, el disco lunar continuará luciendo prácticamente iluminado durante las noches siguientes.
Estas son las fechas para observarla:
- Miércoles 23 de diciembre: alcanzará su fase llena a las 19:28 horas.
- Jueves 24 de diciembre: podrá apreciarse durante la celebración de Nochebuena.
- Viernes 25 de diciembre: continuará luciendo casi completamente iluminada durante Navidad.
Para disfrutar de este espectáculo no será necesario utilizar telescopios ni equipos especiales. Bastará con buscar un lugar despejado, con poca contaminación visual, y observar hacia el horizonte oriental después del atardecer.
Su visibilidad dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas de cada región, por lo que un cielo despejado permitirá apreciar mejor la última superluna de 2026.