La Embajada de Canadá en Guatemala ratificó este jueves, 26 de noviembre, las sanciones que fueron emitidas hace más de dos años en contra de cuatro guatemaltecos, incluida la exfiscal general Consuelo Porras, implicados en acciones que podrían haber socavado la democracia.
De acuerdo con la sede diplomática, siguen vigentes las sanciones aplicadas a estas personas por la posible comisión de actos de corrupción y supuestamente tener vínculos con serias violaciones sistemáticas en contra de los derechos humanos.
Los connacionales que enfrentan las restricciones impuestas por la nación norteamericana son:
- María Consuelo Porras Argueta de Porres, exfiscal general y jefa del Ministerio Público.
- Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, exintegrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
- José Rafael Curruchiche Cucul, exjefe de la FECI.
- Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, titular del Juzgado Décimo Penal.
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Sanciones de Canadá
Fue en febrero de 2024 que Canadá anunció las medidas restrictivas contra la entonces titular del Ministerio Público (MP) y otros dos integrantes de esa institución, así como un juez de instancia penal.
Por medio de un comunicado de prensa, la ministra de Relaciones Exteriores de esa nación, Mélanie Joly, informó en esa ocasión que el nuevo régimen de sanciones se estableció en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales para "abordar la grave situación en Guatemala".
Añadió que las personas tuvieron participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y cometieron graves violaciones de derechos humanos con impunidad, "incluso durante la administración del presidente Alejandro Giammattei y más allá".
"Las personas sancionadas han trabajado incansablemente para socavar la democracia e impedir una transición pacífica del poder. Estas sanciones servirán para disuadir acciones obstruccionistas por parte de funcionarios públicos corruptos y para apoyar al gobierno democráticamente elegido de Arévalo", destacó la funcionaria.
Con la aplicación del reglamento de Medidas Económicas Especiales, quedarían congelados los bienes que pudieran tener en Canadá los ciudadanos guatemaltecos. De igual forma, se les considera inadmisibles para acceder a ese territorio.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7