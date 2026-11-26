El universo de Disney se prepara para sorprender a los amantes de la animación con Hechizo: Bienvenidos a Hexe. Se trata de una nueva película que busca reinventar la magia a través de un mundo habitado exclusivamente por brujas, personajes fantásticos y objetos que cobran vida.
La historia sigue a Billie Doe, una adolescente impulsiva y poco convencional que descubre que tiene poderes mágicos que su madre, Alice, le había ocultado durante años. Este descubrimiento cambiará su vida y la llevará a conocer Hexe, un misterioso reino donde la magia está presente en cada rincón.
Madre e hija deberán unir fuerzas para enfrentarse a la Reina Celeste, una poderosa y calculadora gobernante que hará lo posible por conservar su dominio sobre el mundo de las brujas. Durante esta aventura contarán con la ayuda de criaturas extraordinarias y personajes tan curiosos como un gato verde de tres ojos, un pájaro asustadizo y un caldero que se comporta como un perro.
La nueva producción reúne a reconocidas figuras del entretenimiento. Hailee Steinfeld presta su voz a Billie Doe, mientras que Rashida Jones interpreta a su madre, Alice. Por su parte, Jodie Foster da vida a la antagonista, la Reina Celeste.
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El elenco también incluye a Walton Goggins, Henry Winkler, Tracey Ullman y Stephen Fry, quienes participan en la versión original de la película. La diseñadora de producción Lorelay Bové, conocida por su trabajo en películas como Zootrópolis, Encanto y Big Hero 6, explicó que el equipo tomó inspiración de clásicos de Disney, especialmente de Merlín el encantador (1963).
El mundo de Hexe combina arquitectura con naturaleza, árboles y plantas que crecen alrededor de los edificios e incluso dentro de ellos.
También utiliza figuras geométricas, especialmente triángulos, y símbolos astrales como lunas y estrellas para construir la identidad visual de las brujas. Otro detalle especial es que cada personaje tiene una tonalidad propia para representar su magia y sus emociones.
Hechizo: Bienvenidos a Hexe se estrenará en cines hoy, con una historia que también explora la relación entre madres e hijas, la confianza y el descubrimiento del propio potencial.