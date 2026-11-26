El emblemático Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York, un evento que marca el inicio de la temporada festiva en Estados Unidos, ha sido pospuesto.
La decisión, anunciada este 25 de noviembre de 2026, responde a la previsión de una fuerte tormenta costera que impactará la ciudad con intensas lluvias y vientos, priorizando la seguridad de todos los asistentes y participantes.
Originalmente programado para la mañana del jueves 26 de noviembre, el desfile, que este año celebra su edición número 100, se llevará a cabo ahora el sábado 28 de noviembre a las 8:30 hora local.
Esta es la primera vez en la centenaria historia del evento que se produce un aplazamiento debido a condiciones meteorológicas adversas.
La cadena de almacenes Macy’s emitió un comunicado oficial detallando los motivos detrás de esta medida excepcional.
En el documento, la compañía enfatizó que la seguridad de los participantes y espectadores es su máxima prioridad.
La decisión de reprogramar la celebración se tomó tras una consulta minuciosa con la Alcaldía de Nueva York y las entidades colaboradoras, garantizando un entorno seguro para todos.
Este año, el desfile adquiere una relevancia especial al conmemorar un siglo de tradición. La expectativa por esta edición número 100 era considerable, y aunque la fecha se ha modificado, el espíritu de celebración se mantiene.
Un hito histórico y un precedente inédito
Si bien el Desfile de Macy’s ha experimentado interrupciones en el pasado, como las suspensiones durante la Segunda Guerra Mundial (entre 1942 y 1944), esta es la primera ocasión en que las condiciones climáticas obligan a un cambio de fecha.
Este hecho subraya la seriedad de la advertencia meteorológica y la necesidad de tomar precauciones extremas para un evento de tal magnitud.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta el 25 de noviembre, advirtiendo sobre una "fuerte tormenta costera" que afectará gran parte de la costa este de Estados Unidos.
Se anticipan fuertes lluvias, vientos que podrían alcanzar hasta 60 millas por hora e incluso inundaciones costeras, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra.
En el caso específico de Nueva York, donde se celebra el desfile, el pronóstico indica condiciones invernales para los próximos días. La Gran Manzana, la península de Long Island y el valle del Hudson son las zonas más propensas a registrar precipitaciones abundantes y posibles inundaciones.
El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, también se pronunció al respecto, confirmando la decisión de posponer el evento.