En medio de las coloridas carrozas, los globos gigantes y los invitados famosos sorpresa, Dolly Parton será homenajeada durante el centésimo desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's.
La estrella de Broadway Megan Hilty encabezará un homenaje a la legendaria artista y humanitaria, que falleció en agosto , durante la transmisión en vivo del 26 de noviembre.
Hilty rinde homenaje a Dolly Parton tras protagonizar la adaptación musical de "9 to 5" de Parton en 2009. Hilty interpretó a "Doralee", el personaje que la fallecida artista interpretó en la versión cinematográfica de 1980.
"Ella me marcó más de lo que puedo expresar en una publicación de Instagram, y esta profunda pérdida me llevará bastante tiempo asimilar", escribió Hilty en Instagram el día que Parton falleció. "Estoy muy agradecida de haber estado cerca de ella, y todos somos muy afortunados de que este verdadero ángel caminara entre nosotros".
El homenaje de Macy's a Dolly Parton en el Desfile del Día de Acción de Gracias se produce justo antes de que el musical de Parton, "DOLLY: A True Original Musical", comience sus funciones previas en Broadway el 7 de diciembre.
Dolly Parton estaba trabajando en ajustes para el espectáculo cuando falleció.
Más detalles
El recuerdo llega después de su muerte el 25 de agosto a los 80 años. Falleció pacíficamente en Nashville, y su familia solicitó que las donaciones se destinaran a la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton en lugar de flores.
Por ahora, las elecciones de canciones del tributo se mantienen en secreto. Parade informó que NBC y Macy’s no han revelado qué canciones cantará Hilty o si otros artistas se unirán a ella, por lo que los fans tendrán que esperar esos detalles.
La programación más amplia ofrecerá a los hogares mucho que ver en ese momento de recuerdo. La cantante de country Megan Moroney y el cantante Teddy Swims actuarán en la tienda insignia de Macy’s Herald Square, mientras que Queen Latifah, Keke Palmer, Jimmy Fallon & The Roots y Natalie Merchant se encuentran entre los otros artistas anunciados.
La escala de la 100ª edición es difícil de pasar por alto. Macy’s planea un récord de 100 elementos inflables, con más de 11,000 voluntarios y participantes ayudando a organizar la procesión. Más de 50 artesanos en Macy’s Studios crean las carrozas y los globos a mano.