Mensaje de Bukele por el Día de Acción de Gracias

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó este jueves a EE. UU. por la celebración del Día de Acción de Gracias, a través de un mensaje en sus redes sociales.
"A todos mis amigos en EE. UU., ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Aquí en Latinoamérica no celebramos esta festividad, pero mis amigos estadounidenses que viven aquí sí lo hacen, y es una tradición maravillosa", escribió Bukele en X, en un mensaje publicado en inglés. "Mis mejores deseos para todos ustedes, para sus seres queridos y para su gran nación", añadió.
La celebración del Día de Acción de Gracias se ha visto marcada por el miedo de miles de migrantes en la nación norteamericana, ante las redadas y deportaciones, y la ausencia de aquellos que han sido expulsados de ese país.
EE. UU. expulsó a cerca de 400 mil migrantes en los primeros 250 días de la segunda Administración Trump, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que prevé la remoción de 600 mil en el primer año de gestión.
Escudo internacional
La Administración de Donald Trump en EE. UU. se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Antes de que Trump regresara al poder, la relación con la Administración del demócrata Joe Biden pasó por momentos tensos y finalmente tuvo acercamientos.
El 5 de agosto pasado, el Gobierno de EE. UU. expresó además su respaldo a la reforma constitucional, aprobada y ratificada de manera exprés por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, que avala en El Salvador la reelección indefinida del presidente, lo que deja vía libre a Bukele para optar a un tercer mandato.
*Con información de EFE