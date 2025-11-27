Rubén Darío Silva, figura ante Alajuelense

La ciudad costarricense fue testigo de una actuación clave de Rubén Darío Silva, portero de Xelajú MC, durante la final de ida de la Copa Centroamericana 2025: el arquero detuvo dos penales en la primera mitad —a Joel Campbell y a Celso Borges— y su aporte fue determinante para que el partido terminara 1-1 frente a Liga Deportiva Alajuelense.
Se me dio la ocasión hoy de atajar mis primeros dos penales en un mismo partido. Muy contento porque uno pudo ayudar al equipo a sacar un empate, un valioso empate para nosotros", afirmó Silva, expresando su satisfacción por la actuación y por el resultado conseguido fuera de casa.
El propio guardameta explicó que la lectura de los lanzamientos fue fruto del trabajo preparatorio con el cuerpo técnico y en particular con el entrenador de arqueros. "Uno trabaja estos pocos días, también gracias a Marvin, el entrenador de porteros, que siempre está guiándole a uno y motivando a hacer las cosas bien. Gracias también a ellos", señaló Silva sobre la preparación que le permitió anticipar los disparos.
Valioso empate de Xelajú
Xelajú valoró el empate en un escenario exigente y el arquero destacó la progresión del equipo a lo largo del torneo: el conjunto quetzalteco llegó a la final tras un camino sostenido y logró en suelo ajeno un resultado que mantiene intactas sus opciones para la vuelta.
Pensando en el partido decisivo en el estadio Cementos Progreso, Silva confía en que la afición será un factor importante y que el equipo irá con todo para intentar quedarse con el título en casa.
Con la certeza de haber llegado en buen momento y tras una noche definitoria, Rubén Darío Silva vuelve a Guatemala como la gran figura de la primera mitad de la final y con la responsabilidad de sostener ese rendimiento en la vuelta para que Xelajú pueda aspirar al trofeo.